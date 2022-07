La ruine du foot français – Le Conseil de lecture

On croyait avoir déjà tout lu sur l’affaire Mediapro tant les articles de presse ont été nombreux à ce sujet. Mais c’était sans compter sur la fine expertise de Pierre Maes. Après son prophétique premier livre Le business des droits TV du foot (FYP Editions) paru en 2019 – évoquant l’explosion d’une potentielle bulle spéculative en pointant notamment du doigt le rôle des agences sur ce marché – cet expert des droits TV revient cet été avec un nouvel ouvrage baptisé La ruine du foot français (FYP Editions) dont une très grande partie est consacrée au fiasco Mediapro. Plusieurs angles de l’affaire – jusqu’alors très peu abordés dans les médias mainstream – sont décryptés par l’auteur dont notamment le rôle joué par Marc Sénéchal, conciliateur entre Mediapro et la LFP, ou encore par Guilhem Bremond, avocat spécifiquement choisi par Jaume Roures pour ses compétences juridiques en matière de restructuration des entreprises en difficulté. D’autres détails importants de ce feuilleton – dont l’importance de signer une garantie bancaire avec.. la bonne entité juridique – sont méticuleusement décortiqués.

Au-delà du focus sur l’affaire Mediapro, Pierre Maes élargit l’analyse aux difficultés couramment rencontrées par la LFP en matière de stratégie audiovisuelle, revenant sur certains choix malheureux au niveau du timing des AO – la LFP a par exemple raté la vague d’investissements massifs d’Altice dans les droits audiovisuels – ou encore sur les dernières décisions qui engagent l’avenir du football professionnel français dont l’accord signé avec CVC. Enfin, l’auteur se mouille en donnant son pronostic quant au montant des droits TV domestiques que percevra la Ligue 1 pour le cycle 2024-28. Une estimation qui ne plaira sans doute pas aux différents acteurs du football professionnel français…

🎙️ Trois questions à Pierre Maes

Dans votre ouvrage, vous êtes particulièrement sévère à l’encontre des différents acteurs du football professionnel français concernant la politique de gestion des droits TV. Avez-vous eu des retours concernant les professionnels du football hexagonal concernant votre ouvrage ?

Sévère, non. Je n’ai pas de leçon à donner. Qui suis-je pour dire qu’à leur place je n’aurais pas pris les mêmes décisions ? Non, je n’ai pas eu de retour particulier de la part des acteurs du football professionnel français.

Si vous deviez glisser un conseil prioritaire à la LFP en matière de gestion des droits TV de la Ligue 1, quel serait-il ?

Je suis consultant. En général, mes conseils sont tarifés. Mais pour vous je peux faire une exception. Je leur conseillerais d’avoir une démarche plus commerciale visant en priorité la satisfaction de leurs clients, plutôt que d’adopter une position juridique et défensive.

A vos yeux, quelle ligue de sport professionnel doit être citée en exemple pour la gestion de ses droits audiovisuels ?

Mon livre démontre avant tout un problème de gouvernance dans l’organisation du foot professionnel français. La LFP a peu de pouvoir et est le jouet des présidents des clubs les plus influents. Je crois qu’une ligue plus forte à l’exemple de la NBA et dans une moindre mesure de la Premier League constitue un terrain favorable à un plus grand professionnalisme et une plus grande efficacité.

