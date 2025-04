ASSE : la marque blanche au cœur du développement des activités de merch’

Par

Au cours des derniers mois, l’AS Saint-Etienne a accentué ses efforts pour développer ses gammes de produits dérivés en marque blanche. Une stratégie qui permet au club stéphanois de toucher de nouveaux publics et de développer ses activités de merchandising. Eclairage.

« Je trouve que le terme marque blanche est un peu galvaudé puisque ce sont des produits vendus sous notre marque AS Saint-Etienne. Ce qui fait que nous avons à la boutique à la fois des produits hummel, de notre équipementier, avec le logo du club et des produits avec la marque ASSE qu’on assimile aujourd’hui à la marque blanche. »

Cette remarque introductive, formulée par Brice Mazenod, Responsable Merchandising de l’ASSE, illustre le soin apporté par l’AS Saint-Etienne à sa stratégie de marque et à la manière de la décliner en produits à l’effigie du club. Ces derniers temps, en parallèle des produits développés avec son équipementier hummel, le club stéphanois est fortement monté en puissance dans le lancement de gammes brandées exclusivement ASSE, représentant désormais environ deux tiers de ses références.

« Nous accordons une place de plus en plus importante à nos produits ASSE. Cela nous permet de développer des produits en totale corrélation avec la stratégie du club, son actualité et ses marques. Nous complétons ainsi la gamme de notre équipementier par un élargissement de notre offre à destination de nos fans que ce soit en termes de références ou de gammes de prix » nous explique Brice Mazenod.

Un sourcing mettant en avant des savoir-faire locaux

Concernant les catégories de produits couvertes par la marque blanche, elles sont très variées puisque l’ASSE propose à la fois du textile mais aussi des accessoires. « On peut néanmoins séparer la marque blanche en deux, avec d’un côté les gammes de produits permanentes, généralement des accessoires tels que les écharpes, porte-clés, casquettes ou encore bonnets qui perdurent au fil des saisons. Et de l’autre côté des gammes de produits plus évènementiels, notamment avec le textile qui sont liés à des axes créatifs plus marqués et sur une courte durée et/ou en édition limitée en fonction de notre actualité et l’histoire que nous souhaitons raconter à notre communauté » précise Brice Mazenod.

Mais comment l’AS Saint-Etienne réalise le sourcing de ses produits en marque blanche ? « En dehors de la partie textile qui est aujourd’hui sous licence, nous travaillons avec de nombreux fournisseurs qui sont sélectionnés en fonction de leur savoir-faire et la qualité de leurs produits. Et la partie RSE rentre aussi en ligne de compte puisqu’au-delà du produit, nous travaillons avec nos fournisseurs sur la provenance et le packaging » nous répond Brice Mazenod.

D’ailleurs, dans son travail de sélection des fournisseurs, le club laisse une place importante aux savoir-faire locaux. « Concernant certains produits, nous nous laissons l’opportunité de travailler en parfaite indépendance avec des fournisseurs régionaux attachés à nos valeurs » précise Brice Mazenod. « Grâce au merchandising, nous découvrons chaque jour les savoir-faire locaux. En tant que club, il me parait important de les mettre en valeur, cela fait partie de notre ADN pour capitaliser sur notre identité » poursuit le responsable merchandising du club stéphanois. A titre d’exemple, les gobelets commercialisés dans les points de vente de l’ASSE sont réalisés par un fournisseur stéphanois.

Elargissement des cibles

