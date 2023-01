Comment le Frontignan THB compte pérenniser sa place en Proligue ?

Par

Promu en Proligue en cette saison 2022-23, le Frontignan Thau Handball a réussi une phase aller exceptionnelle en s’installant confortablement dans le premier tiers du classement. Une réussite que le club doit à la structuration d’un projet cohérent de développement. De quoi viser plus haut à moyen terme ? Décryptage.

Difficile de faire mieux pour une première partie de saison dans le monde professionnel. Promu en Proligue en cet exercice 2022-23, le Frontignan Thau Handball a conclu la phase aller au… 5e rang avec 21 points engrangés en 15 journées. Pour sa première saison à ce niveau, le club de l’agglomération sétoise ferraille avec des formations telles que Saran ou encore Tremblay-en-France, autrement dit des poids lourds de la division disposant d’un budget 2 à 4 fois supérieur à celui du FTHB.

« Avant de démarrer la saison, nous avions aucune visibilité sur notre niveau de jeu même si nous avions quelques certitudes sur notre effectif. Nous avons fait le choix de prolonger 9 de nos joueurs qui évoluaient déjà avec nous en N1. Ils sont pour la plupart performants en Proligue et finalement cela se passe très bien. Le choix de la continuité a été plus efficace que celui du chamboulement. Néanmoins, le sport n’est pas une science exacte. On rencontrera peut-être plus de difficultés l’an prochain. On dit souvent que la 2e saison est plus difficile » nous témoigne ainsi avec prudence Benjamin Curabet, Directeur Général du Frontignan Thau Handball.

Alors qu’une montée en Liqui Moly Starligue est clairement possible étant donné la première partie de saison des Noir et Or ; au club on préfère calmer les ardeurs en évoquant la construction d’un projet pas à pas visant dans un premier temps à stabiliser le club en Proligue. « Quand on joue un match, c’est évidemment pour le gagner. Mais cela sera extrêmement difficile de monter en Liqui Moly Starligue à l’issue de la saison. Quand on voyait les cotes en Proligue en début de saison, on ne donnait clairement pas cher de notre peau. Nous sommes la belle surprise de cette saison. Mais, à l’intérieur du club, on ne s’enflamme pas du tout. Notre premier objectif est de stabiliser le club en Proligue » nous indique ainsi Benjamin Curabet, tout en nous rappelant qu’il avait fallu 5 ans au club pour monter de la N2 à la N1, puis à nouveau 5 ans pour accéder à la Proligue. « On doit construire notre projet pas à pas. Il ne faut pas brûler les étape. Quand on va trop vite, au bout d’un moment, on a un accident » prononce avec sagesse le directeur général du FTHB.