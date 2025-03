LH Voyages : une stratégie de diversification des activités qui cartonne

Par

Le Limoges Handball s’est lancé ces dernières saisons dans une stratégie de diversification des activités visant à fournir toujours plus de services et d’opportunités de connexion à son réseau de partenaires. Parmi les différentes verticales développées, LH Voyages constitue un franc succès. Décryptage.

« Dans notre politique d’animation de notre réseau, nous manifestons la volonté de proposer aux partenaires des aventures exceptionnelles à vivre entre eux et avec nous. » C’est cette promesse, formulée par Kevin Boisseau, Responsable Développement du Limoges Handball, que le club de Liqui Moly Starligue a cherché à concrétiser en lançant il y a trois saisons les activités de LH Voyages via l’organisation d’un premier séjour à New York à destination des membres de son business club. Un voyage qui a littéralement comblé ses 35 participants.

« Le voyage permet de créer des souvenirs incroyables et de tisser des liens très forts entre les participants. On offre à la fois une opportunité de réseauter mais aussi de s’échapper du quotidien. C’est un cadre idyllique pour nouer des relations professionnelles. Cela forge réellement des amitiés et cela facilite la génération de business au sein de notre réseau » commente Kevin Boisseau.

D’ailleurs, les exemples ne manquent pas de relations business tissées lors de séjours organisés par LH Voyages. Une entreprise qui cherchait dernièrement à déménager a finalement trouvé le bon emplacement suite… à une rencontre lors du séjour organisé par le Limoges Handball à New York ! Aujourd’hui, les deux entreprises sont bien évidemment toujours partenaires du club et l’une d’entre-elles a même multiplié par… 6 son engagement auprès du LH Handball depuis la transaction !

« Depuis que nous avons lancé LH Voyages, aucun partenaire ayant participé à l’un de nos séjours n’a arrêté son partenariat avec le Limoges Handball. Et la plupart d’entre eux ont même largement augmenté leur contribution auprès du club » témoigne Kevin Boisseau. LH Voyages, au même titre que les autres branches de LH Event, joue ainsi un rôle moteur dans l’animation du réseau et la fidélisation des partenaires. Le Limoges Handball est d’ailleurs aujourd’hui devenu l’un des plus gros clubs de sport en salle en matière de clients VIP reçus par match. Le club accueille en moyenne 1 400 convives VIP par rencontre et il peut monter jusqu’à 2 000 sur certaines affiches.

Ouverture de LH Voyages à d’autres business clubs

Ouverture de LH Voyages à d'autres business clubs

Face aux succès rencontrés lors des premiers séjours organisés à destination de son réseau de partenaires, le Limoges Handball a décidé de transformer LH Voyages en un véritable instrument de diversification des activités en ouvrant la commercialisation des produits à d'autres business clubs.

LH Voyages : une stratégie de diversification des activités qui cartonne