Flycup, la start-up qui gonfle les revenus in stadia des clubs

La commercialisation de (nouveaux) espaces de sponsoring constitue une bonne solution pour répondre à la quête perpétuelle de croissance des organisations sportives. En plus de proposer des packagings facilitant la restauration au stade, la jeune pousse Flycup offre une solution publicitaire clé en main permettant aux clubs d’ouvrir une nouvelle ligne de revenus. Décryptage.

« Très rapidement après le démarrage de nos activités, nous avons réfléchi à transformer nos packagings en supports de visibilité. On a alors proposé à nos clients une personnalisation des packagings aux couleurs de l’événement ou d’un partenaire. »

C’est ainsi qu’Olivier Rousseau, fondateur de la start-up Flycup, entreprise créée en 2019 et proposant aux organisateurs d’événements des packagings écoresponsables facilitant la restauration au stade, nous décrit en marge du SportMed Summit comment il a donné une deuxième fonctionnalité à ses produits en les transformant en de véritables supports publicitaires.

Et alors que la jeune entreprise installée à Marseille travaille aujourd’hui avec une cinquantaine d’organisateurs d’événements dont 70% des clubs de L1 et près de la moitié des formations de TOP 14 ; plusieurs organisations sportives ont rapidement testé le dispositif de visibilité proposé par Flycup en commercialisant l’espace à l’un de leurs partenaires.

Exemple de campagne : Stade Rennais FC x Uber Eats

C’est le cas par exemple du Stade Rennais FC qui pour l’une de ses premières campagnes avait commercialisé l’espace à Uber Eats permettant à ce dernier de promouvoir un nouveau dispositif de click & collect. « Nous avions monté également dans la foulée une deuxième opération avec le Paris Saint-Germain. Coca-Cola, partenaire du club, avait alors acquis l’espace de visibilité sur les packagings tout un y intégrant un QR-Code pour permettre aux supporters de participer à un jeu-concours et de gagner des lots » précise Olivier Rousseau.

Un dispositif très attrayant pour les marques

La commercialisation de cet espace ne rentre nullement en concurrence avec les autres supports classiques de visibilité in stadia des clubs. Ce qui leur permet d’engranger réellement des revenus incrémentaux. « Quand on propose notre solution aux clubs, on leur offre l’opportunité d’ouvrir une nouvelle ligne de droit auprès de leurs partenaires. Le club commercialisera toujours ses supports traditionnels comme la panneautique LED, la panneautique fixe, les tapis 3D… Il a la possibilité d’ajouter une nouvelle source de revenus en affichant un partenaire sur les packagings Flycup » explique Olivier Rousseau.

Le dispositif proposé par Flycup se décompose en trois parties conférant aux partenaires une belle exposition mais offrant aussi de multiples possibilités en matière d’activation. Il y a tout d’abord l’aspect branding avec la production des packagings aux couleurs du partenaire et de sa campagne. Un support qui sera en moyenne porté 17 minutes par le consommateur et sera vu par… 40 autres spectateurs ! « En fonction des affluences, on se situe entre 50 000 et 100 000 impressions par match » nous résume Olivier Rousseau.

Outre la visibilité, Flycup propose également d’intégrer un QR-Code au packaging permettant alors d’inclure un dispositif d’activation. Un QR-Code qui donne ainsi accès à une plateforme digitale permettant de participer à jeu-concours ou de découvrir un nouveau produit en fonction de la mécanique imaginée. Enfin, Flycup se charge de toute la collecte de data derrière cette mécanique d’activation.

« On propose ce dispositif clé en main. Une fois que le club a vendu une campagne à un de ses partenaires, nous sommes là pour réaliser tout le branding et proposer des mécaniques de jeux les plus pertinentes en fonction de secteur d’activité de l’annonceur et de ses objectifs » indique Olivier Rousseau. « On cherche toujours à mettre en place des formulaires intelligents qui permettent d’aller au-delà de la simple collecte de l’adresse mail en allant jusqu’à mesurer des intentions d’achat ou des préférences de produit par exemple. On va chercher les informations qui intéressent les marques » complète le fondateur de Flycup.

Là encore, les mécaniques d’activation font mouche car Flycup obtient en moyenne un taux de scan des QR-Codes placés sur ses packagings de l’ordre de 20%. « Selon différentes études, les taux de scan des QR-Codes sur les publicités traditionnelles sont autour de 12% » avance Olivier Rousseau.

Une collaboration avec Nielsen Sports pour mesurer la valeur du support

Flycup, la start-up qui gonfle les revenus in stadia des clubs