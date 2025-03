StadiumGO à la conquête des marchés européens

Par

Ayant fortement développé ses activités sur le marché français au cours des dernières années, la jeune pousse StadiumGO compte accélérer sa croissance à l’international en cette année 2025. Plusieurs marchés clés européens sont visés.

« StadiumGO a maintenant 5 ans d’existence et nous avons accompagné plusieurs dizaines d’organisateurs d’événements sportifs dans la mise en place de leur solution de covoiturage. On a en quelque sorte éprouvé notre modèle en France et on sait très bien ce qui fonctionne. On a désormais les épaules pour pouvoir dupliquer notre modèle sur d’autres marchés à l’international. »

C’est en ces termes que Romain Lauvergnat, Co-Fondateur de StadiumGO, nous évoque les (nouvelles) ambitions à l’international affichées par sa start-up. Il faut dire que StadiumGO a connu une forte accélération de ses activités sur le marché français au cours des derniers mois. A travers ses différentes offres, la jeune pousse lancée en 2019 accompagne désormais plus de 80 organisateurs d’événements sportifs dans la mise en place de leur plateforme de covoiturage à destination des spectateurs, collaborant avec des organisations de toutes tailles et couvrant désormais plus d’une dizaine de disciplines. Il n’est alors guère étonnant que StadiumGO regarde désormais en-dehors de l’Hexagone pour maintenir son rythme de croissance.

Plusieurs marchés ont été particulièrement identifiés dans cette quête d’internationalisation : le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie mais aussi la Suisse et la Belgique. « La barrière à l’entrée est moins haute sur ces marchés. Le covoiturage est très encadré en France et il l’est à peu près de la même manière dans les autres pays européens. Les obstacles juridiques et légaux y sont alors moins élevés » nous explique Romain Lauvergnat.

Par ailleurs, ce sont également des marchés sur lesquels les acteurs du sport ont atteint un certain niveau de maturité sur les questions environnementales. Une donnée qui est particulièrement vraie au Royaume-Uni et en Allemagne. « En Espagne aussi, certains acteurs avancent rapidement sur leur stratégie environnementale. Par exemple, un club comme le Real Betis s’est imposé comme l’une des références ces dernières années en la matière. Les clubs sur ces marchés s’intéressent de plus en plus à des sujets tels que la décarbonation des transports des spectateurs » souligne Romain Lauvergnat.

Mais alors que ces différents marchés constituent la priorité de StadiumGO dans sa stratégie d’internationalisation, l’entreprise ne s’interdit pas pour autant de discuter avec des organisations sportives situées sur d’autres territoires. Elle maintient notamment des relations avec certains (gros) organisateurs d’événements aux Etats-Unis et a noué de premiers contacts solides au Maroc.

Comment StadiumGO compte adresser ces marchés ?

Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu réservé aux abonnés Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous. Déjà abonné ? Se connecter

StadiumGO à la conquête des marchés européens