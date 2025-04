Comment le HAC développe ses activités de restauration grand public au Stade Océane ?

Par

Le Havre Athletic Club est fortement monté en puissance sur ses activités de restauration grand public en jour de match au cours des dernières saisons. Une politique qui se traduit par une hausse significative d’activité mais qui a aussi permis au club de recevoir le label argent restauration décerné par la LFP. Décryptage.

L’aménagement du parvis du Stade Océane en jour de match en dit long sur les efforts déployés par le HAC ces derniers mois en matière de fan expérience. « Avec la montée du club en Ligue 1 l’an dernier, on a mené une grosse réflexion sur l’expérience spectateur. On a la chance de disposer d’un grand parvis à exploiter. On en a profité pour créer un véritable parcours spectateur, densifier nos animations et ouvrir systématiquement les portes du stade 2 heures avant le coup d’envoi » nous explique Dalil Chati, Responsable Food & Beverage du HAC.

Une stratégie qui a porté ses fruits. En plus de jouer l’an dernier la quasi-intégralité de ses matchs à guichets fermés, le club normand a accueilli ses spectateurs de plus en plus tôt au Stade Océane. « Cela a eu immédiatement un impact sur nos différentes activités en jour de match dont le merchandising mais aussi et surtout la restauration grand public » souligne Dalil Chati.

Car, en effet, l’offre de restauration n’a pas été occultée dans la redéfinition de la fan expérience et l’aménagement des activités du parvis du Stade Océane. Un nouveau containeur de restauration a notamment fait son apparition dès la deuxième partie de saison 2022-23. Baptisé La Lucarne, cet espace très apprécié des habitués du Stade Océane sert des burgers au poulet ou au poisson, des tenders accompagnés de frites maison ou encore le traditionnel fish & chips. « On voulait absolument y introduire un plat signature en lien avec les origines anglaises du club » précise Dalil Chati.

En plus de cet emplacement, le HAC fait venir différents foodtrucks sur son parvis à chaque match pour diversifier son offre. Les spectateurs peuvent avoir accès jusqu’à 6 foodtrucks différents en fonction de l’affluence attendue. « On essaie d’adapter l’offre en fonction des thèmes de nos matchs mais aussi de l’horaire ou de la météo. Par exemple, pour les matchs de l’après-midi, on apporte une attention particulière à l’offre sucrée. On fait souvent appel à un foodtruck spécialisé dans les glaces qui est également présent à la plage du Havre » indique Dalil Chati.

Thématisation des buvettes à l’intérieur du Stade Océane

