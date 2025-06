Chief Sustainability Officer, le chaînon manquant des clubs professionnels français ?

Par

Dans la plupart des entreprises de secteurs dits classiques, le Chief Sustainability Officer joue un rôle de plus en plus important dans la transformation des modèles afin de les conformer aux (nouveaux) enjeux environnementaux et sociaux. Or, cette fonction n’existe quasiment pas au sein du sport professionnel français. Décryptage.

Cocorico ! Selon le baromètre annuel de référence édité par le magazine Corporate Knights, l’entreprise la plus « responsable » au monde en 2025 est… française ! Il s’agit de Schneider Electric, qui se hisse de nouveau à la première place de la hiérarchie mondiale devant l’entreprise australienne de recyclage Sims Ltd et Vestas Wind Systems, société danoise spécialisée dans les énergies renouvelables.

Pour les experts des sujets de durabilité, le leadership de Schneider Electric en la matière n’est pas une surprise. Depuis déjà de nombreuses années, l’entreprise tricolore a placé les enjeux environnementaux au cœur de son modèle de développement. Une ambition qui a été caractérisée par le rôle central accordé à son Chief Sustainability Officer, Olivier Blum, depuis devenu… CEO du groupe !

Résultat : plus de 70% du chiffre d’affaires de Schneider Electric est considéré comme vert en prenant en compte les critères de la taxonomie européenne. Les critères ESG irriguent le fonctionnement entier de l’entreprise, allant jusqu’à déterminer une partie de la rémunération de ses dirigeants.

Malheureusement, ce bon exemple a jusqu’à présent eu peu d’écho au sein du sport français. A ce jour, quasiment aucun club ne compte un Chief Sustainability Officer au sein de son organisation. Et les quelques bons exemples que comptait le football professionnel français ont dernièrement réduit la voilure à ce sujet en raison des difficultés économiques du moment. « Rares sont les clubs professionnels français à avoir dégagé des moyens spécifiques pour mettre en place une véritable démarche ESG mais quasiment tous les clubs professionnels de football semblent avoir désormais une personne référente sur les enjeux environnementaux » nuance néanmoins Antoine Miche, Directeur Général de l’association Football Ecologie France, entité accompagnant les clubs de football sur les sujets environnementaux.

« Peu de formations ont alloué un budget spécifique au sujet mais les incitations des parties prenantes locales, des sponsors, des ligues professionnelles et des fédérations semblent amener les clubs à organiser plus régulièrement des opérations et de meilleure qualité. Un exemple frappant est la rapide et forte densification du rapport annuel « Jouons la collectif » de la LFP sur la partie environnement. Cela reflète l’implication des clubs et de la LFP à ce sujet » poursuit le DG de Football Ecologie France.

Parmi les clubs ayant bien structuré leur politique RSE au cours des dernières saisons, on retrouve notamment le Stade Brestois 29. Le club breton alloue désormais deux ressources à temps plein sur les sujets sociaux et environnementaux. « Si l’importance de ces sujets est plutôt bien prise en compte à tous les échelons du club, il est nécessaire d’avoir des garants de cette politique. On reçoit régulièrement des demandes d’autres services pour venir valider une action ou alors demander une solution sur une problématique rencontrée. Outre la Licence Club de la LFP fortement incitative, l’argument c’est que souvent, écologie rime avec économie » nous explique Clément Le Belleguy, Responsable Marketing & RSE du Stade Brestois 29.

Quel profil idéal pour un CSO opérant dans le sport professionnel ?

