Les métiers du sport : Directeur des Revenus avec Olivier Spaeth (MHR)

Par

Ecofoot.fr inaugure cette semaine une nouvelle série d’interviews visant à présenter les différents métiers contribuant au bon fonctionnement et au développement des organisations sportives. Pour ce premier volet, Olivier Spaeth nous présente ses missions en tant que Directeur des Revenus du Montpellier Hérault Rugby. Entretien.

En quoi consiste votre métier de Directeur des Revenus ? Quels sont vos périmètres d’intervention au Montpellier Hérault Rugby ?

Le Directeur des Revenus est un poste qui n’existe pas encore au sein de tous les clubs professionnels mais il tend à se développer. Au Montpellier Hérault Rugby, il comprend le pilotage des équipes du pôle sponsoring-partenariat, du marketing, de la billetterie et du merchandising. Je peux également être amené à intervenir de manière ponctuelle sur des sujets en lien avec la communication notamment sur la partie digitale. J’ai une vision transversale de toutes les activités touchant aux revenus du club.

Ce poste a été créé pour apporter de la cohérence dans la définition de la stratégie globale de développement du club. Mon travail aide à coordonner les actions entre les différents services. Cette fluidification des échanges a pour objectif de répondre encore davantage aux besoins de nos clients, que cela soit les entreprises (B2B) ou le grand public (B2C).

A quoi ressemble la journée type du Directeur des Revenus au MHR ?

Il n’y a pas de journée type en tant que Directeur des Revenus. On peut passer une journée à préparer une présentation à destination d’un futur gros partenaire avec le pôle commercial puis une autre à visiter un nouveau stade / une nouvelle arena pour alimenter la réflexion et le travail de veille sur les infrastructures sportives et leur exploitation. Le lendemain, on va être amené à épauler l’équipe marketing sur la préparation d’un jeu-concours pour activer un temps fort commercial. Puis il faudra préparer les soldes d’été avec les équipes du merchandising. Le périmètre est très large et les missions variées. C’est impossible de faire ressortir une journée type.

D’un côté, il y a des missions opérationnelles menées avec les équipes du club. Mais c’est important de se réserver du temps pour prendre de la hauteur et réfléchir à des sujets plus stratégiques visant à alimenter le développement du club à un horizon de 3 à 4 ans. Dans l’idéal, un Directeur des Revenus devrait consacrer 70% de son temps à des missions de développement stratégique. En pratique, le ratio est plutôt inversé. Le quotidien et les sujets opérationnels prennent souvent le dessus dans la vie d’un club professionnel.

Gérez-vous des équipes au sein du MHR ? Quelles sont vos interactions avec les différents services du club ?

Les métiers du sport : Directeur des Revenus avec Olivier Spaeth (MHR)