Quel modèle économique pour le Tournoi Maurice Revello ?

Par

Au fil des éditions, le Tournoi Maurice Revello s’est imposé comme une date importante dans le calendrier des meilleurs espoirs de la planète football. Organisé chaque année dans les Bouches-du-Rhône sur une quinzaine de jours, il réunit quelques-unes des meilleures sélections U21 de la planète. Mais, malgré sa renommée, ses organisateurs ont besoin de consolider le modèle économique du tournoi pour pouvoir le pérenniser dans le temps. Eclairage.

« Chaque année, nous recevons beaucoup de demandes entrantes pour participer au tournoi et on ne peut pas toutes les honorer. Nous sommes malheureusement contraints de refuser certaines candidatures. » C’est avec délicatesse qu’Alain Revello, Président du Tournoi Maurice Revello, nous décrit le processus de sélection des équipes retenues pour participer à chaque édition du tournoi. Devenu une véritable référence en matière de compétition de jeunes joueurs à l’échelle internationale, les organisateurs n’ont même plus besoin de présenter le tournoi pour convaincre les sélections U21 d’y participer. Malgré le télescopage avec le Mondial U20 qui sera organisé au mois de mai prochain en Indonésie, les équipes du Tournoi Maurice Revello sont déjà parvenus à sécuriser plus de la moitié du plateau pour l’édition 2023.

Il faut dire que le tournoi s’est construit une solide réputation. Au fil de la cinquantaine d’éditions organisées depuis 1967 dans le Var puis désormais dans les Bouches-du-Rhône, la compétition a accueilli de prestigieux noms qui ont par la suite marqué l’histoire du ballon rond à l’image de David Beckham, Javier Mascherano, Thierry Henry, Cafu ou encore Cristiano Ronaldo. Les recruteurs des clubs professionnels ne ratent plus ce rendez-vous pour découvrir les futures stars de la discipline. Désormais, lors de chaque édition, le Tournoi Maurice Revello – précédemment baptisé Festival International Espoirs – reçoit plus de 300 demandes d’accréditation de scouts et d’agents de joueurs. Les coursives des différentes enceintes du tournoi se transforment alors en hauts lieux de discussions où de premiers contacts se nouent. « Certains scouts sont très demandeurs durant le tournoi. Ils nous posent de nombreuses questions sur les joueurs et les personnes à contacter. Ils font du business grâce au tournoi » nous confirme Alain Revello. Les superviseurs du réseau « Red Bull » sont par exemple de grands habitués de la compétition.

« Les retombées économiques du Tournoi Maurice Revello et de la Sud Ladies Cup dépassent la barre des 2 m€ lors de chaque édition » Alain Revello – Président – Tournois Maurice Revello & Sud Ladies Cup

Le format du tournoi a longtemps été un sujet de débat au sein du comité d’organisation. Et ce dernier a d’ailleurs plusieurs fois évolué au cours des dernières années. Alors que la compétition réunissait précédemment 10 sélections réparties dans deux groupes de 5 équipes lors de la phase de poules ; sa direction a décidé de changer de formule en 2017 pour intégrer 2 sélections supplémentaires et y organiser à nouveau des demi-finales. « Sous le précédent format, la phase de poules concentrait trop de matches et nous n’étions pas en capacité d’ajouter des demi-finales au tournoi. Or j’ai toujours pensé que les demi-finales sont les matches les plus intéressants footballistiquement parlant. Nous avions alors deux alternatives pour les retrouver. Soit on basculait à nouveau sur un format à huit équipes mais du coup nous n’étions plus en mesure de répondre au quota de matches télévisés définis avec notre partenaire de diffusion. Soit on passait à un format à 12 équipes avec une phase initiale de 3 poules de 4 équipes. Nous sommes alors partis sur la 2e option » nous précise Alain Revello.

Le fait d’intégrer deux sélections additionnelles facilite également le choix des fédérations retenues. « Cela nous permet de préserver la philosophie originelle du tournoi. C’est-à-dire d’accueillir à la fois de grandes équipes mais aussi des fédérations de renommée plus modeste sur le plan sportif. Elles peuvent alors se frotter aux meilleures équipes grâce au Tournoi Maurice Revello. Lors des dernières éditions, nous avons par exemple travaillé avec Cuba, le Panama, Bahreïn… On retrouve derrière cette philosophie les valeurs d’universalité du football et cela nous tient vraiment à cœur » poursuit Alain Revello. Les organisateurs cherchent dorénavant à réunir des nations provenant d’au moins 4 continents à chaque édition.