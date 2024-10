Quelle valorisation pour les franchises de NBA ?

Par

Selon la dernière édition du classement Forbes, les franchises de NBA ont enregistré une forte hausse de valorisation au cours des 12 derniers mois. Une croissance vigoureuse qui devrait se poursuivre lors des saisons à venir étant donné l’état de santé économique de la discipline et ses perspectives de développement.

3 Mds$ : c’est la somme minimale à débourser pour désormais s’offrir une franchise de NBA ! Selon la dernière édition du classement Forbes, une franchise de National Basketball Association vaut désormais en moyenne 4,4 Mds$ (4 Mds€), soit un montant en progression de 15% par rapport à la saison dernière. Un taux de croissance sur 12 mois à faire pâlir de nombreux secteurs d’activité… La NBA a enregistré un fort développement économique au cours du dernier exercice écoulé avec des records d’affluences mais aussi de revenus de sponsoring, permettant à la discipline d’afficher un chiffre d’affaires global de l’ordre de 13 Mds$ (12 Mds€), expliquant en grande partie cette tendance haussière des valorisations.

Dans le détail, les Golden State Warriors se classent en tête de la hiérarchie pour la 3e édition d’affilée avec une valorisation de 8,8 Mds$ (8,1 Mds€), en hausse de 14% par rapport à l’an dernier. Tous sports confondus, les pensionnaires du Chase Center se classent désormais au deuxième rang derrière les Dallas Cowboys, seule franchise de sport US à franchir la barre des 10 Mds$. Lors du dernier exercice écoulé, les Golden State Warriors ont généré plus de 800 m$ de produits d’exploitation. Seule une poignée de clubs dans le monde ont franchi ce seuil symbolique l’an dernier dont les Dallas Cowboys, le Real Madrid ou encore Manchester City FC.

Parmi les plus fortes progressions de valorisation au cours des 12 derniers mois, on retrouve les Boston Celtics, champions en titre. Cette dernière a vu sa valeur bondir de 28% pour désormais atteindre 6 Mds$ (5,5 Mds€). A l’inverse, les Dallas Mavericks affichent la plus faible croissance, à hauteur de 4%. La franchise de Luka Dončić conserve néanmoins sa place dans le TOP 10 avec une valeur estimée à 4,7 Mds$ (4,3 Mds€). La franchise du prodige français, Victor Wembanyama, les San Antonio Spurs, se situe quant à elle au 18e rang, avec une valeur de 3,850 Mds$ (3,5 Mds€), en hausse de 18% sur 12 mois.

NBA : les valorisations Forbes sont-elles en accord avec les données du marché ?

Désormais, selon les données calculées par Forbes, une franchise de NBA vaut en moyenne 11,7 fois son chiffre d'affaires annuel. Un multiple qui paraît très élevé par rapport à ce qui se pratique dans le sport professionnel.

Quelle valorisation pour les franchises de NBA ?