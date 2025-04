Olympique Lyonnais, champion de L1 des activités Food & Beverage

Par

Au cours des dernières saisons, l’Olympique Lyonnais est parvenu à considérablement développer ses activités de restauration grand public en jour de match au Groupama Stadium. Et le club rhodanien nourrit de très ambitieux projets pour maintenir son rythme de croissance. Décryptage.

« Quand nos supporters viennent au stade, on a aussi pour objectif qu’ils repartent en ayant bien mangé. Nous sommes à Lyon qui est considérée comme la capitale de la gastronomie. » Les enjeux en matière de restauration grand public en jour de match sont immédiatement posés par Gauthier Marconnet, Directeur Adjoint des Revenus de l’Olympique Lyonnais.

Il faut dire que le club lyonnais n’a pas ménagé ses efforts au cours des dernières saisons pour améliorer la qualité de ses offres food & beverage proposées aux spectateurs du Groupama Stadium. « On a été un des premiers clubs en France à thématiser nos buvettes. Cette thématisation nous a permis de fortement monter en puissance, à la fois en termes de productivité et de qualité » avance ainsi Gauthier Marconnet.

Les habitués du Groupama Stadium peuvent ainsi opter pour une buvette proposant une offre typée française, italienne ou encore américaine parmi les 66 points de vente du Groupama Stadium en fonction de leurs envies du moment. Mais la thématisation n’est pas le seul point fort des activités F&B de l’OL. Le club parvient également à diversifier sa gamme de produits et à y introduire régulièrement des nouveautés en fonction de la saisonnalité, de l’horaire du match ou encore de l’adversaire. Par exemple, jusqu’à la fin du mois de mars, l’OL proposait des sandwichs à raclette dans certains de ses points de vente et au printemps, c’est un nouveau produit, la foccacia, qui sera à la carte.

« L’adaptation de nos offres à l’horaire du match est un de nos gros points forts. Les supporters n’ont pas les mêmes envies quand le coup d’envoi est à 15h ou à 21h. On travaille avec nos prestataires pour diversifier nos offres sucrées lors des matches disputés l’après-midi. On propose par exemple des gaufres ou encore des barbes à papa » illustre Gauthier Marconnet. « Nous avons aussi noué un accord depuis plusieurs saisons avec Haribo. On a mis en place un conteneur exclusivement réservé à la vente de leurs produits à l’entrée de la Family Zone. Et cela fonctionne très bien » poursuit le Directeur Adjoint des Revenus de l’OL.

Par ailleurs, en plus des buvettes fixes, les spectateurs du Groupama Stadium ont aussi accès à une dizaine de food trucks à chaque match. De quoi diversifier un peu plus l’offre de restauration. « La programmation des food trucks est généralement réalisée 10 jours avant le match. Alors qu’on propose les produits incontournables dans nos buvettes tels que des pizzas, des burgers ou encore des frites ; on peut faire varier l’offre via les food trucks avec de la street food asiatique ou encore des spécialités lyonnaises » nous décrit Gauthier Marconnet. L’OL a notamment lancé il y a quelques saisons un sandwich lyonnais confectionné par le chef Grégory Cuilleron, en partenariat avec le comédien JC Hembert (Kaamelott). « Cette offre a cartonné : on vendait plus de 1 000 sandwichs par match » précise Gauthier Marconnet.

Une organisation bien rôdée pour piloter les activités de restauration

