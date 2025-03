Quelle stratégie de développement pour l’Alterna Stade Poitevin Volley-Ball ?

Par

L’Alterna Stade Poitevin Volley-Ball est reparti depuis 2022 sur un projet de développement sain lui permettant de conjuguer équilibre économique et embellie sportive. Avec, à terme, la volonté de rejouer les premiers rôles en Marmara SpikeLigue sans (re)mettre en danger ses finances. Eclairage.

5 186 spectateurs : c’est le nouveau record d’affluence pour une rencontre de Marmara SpikeLigue établi le 27 décembre dernier lors de la délocalisation du derby opposant l’Alterna Stade Poitevin au Tours Volley-Ball à l’Arena Futuroscope. Le public avait alors répondu présent pour assister à la dernière de la star tricolore Earvin Ngapeth, revenu au club en début de saison pour une pige de quelques mois.

« L’effet Earvin Ngapeth a été un véritable tsunami ! Nous en avons ressenti l’impact à tous les niveaux y compris sur le plan économique. On a par exemple multiplié par 5 nos activités de billetterie grand public durant son passage. Nos revenus B2C, comprenant la billetterie, les buvettes et la boutique, vont représenter 22% de notre chiffre d’affaires en cette saison 2024-25. Alors que ces activités ne pesaient que 8% de nos recettes il y a 2 ans » nous indique Francis Dumasdelage, Vice-Président de l’Alterna Stade Poitevin Volley-Ball en charge des partenariats.

Alterna Stade Poitevin, un club qui ne cesse de se structurer

En cet exercice 2024-25 de Marmara SpikeLigue, l’Alterna Stade Poitevin Volley-Ball affiche un budget de 2,2 m€. Un montant qui est en forte progression par rapport aux saisons précédentes : en 2021-22, le club peinait à atteindre un budget de 1,5 m€ tout en accusant un déficit relativement important. « Or notre résultat sera excédentaire à l’issue de cette saison » nous précise Francis Dumasdelage.

Le développement des activités du club n’est pas uniquement attribuable à la signature d’Earvin Ngapeth au mois de septembre dernier. Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu réservé aux abonnés Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous. Déjà abonné ? Se connecter

Quelle stratégie de développement pour l’Alterna Stade Poitevin Volley-Ball ?