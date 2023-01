Le PSG a-t-il développé la marque la plus puissante du football européen ?

Par

Selon le dernier rapport Football Money League divulgué par le cabinet Deloitte, le Paris Saint-Germain est le club à avoir engrangé les plus importantes recettes commerciales lors du dernier exercice. Une performance qui illustre l’immense travail de marque réalisé par la direction du club parisien depuis sa prise de contrôle par QSI. Décryptage.

Autour de 15 m€. C’est la somme encaissée par le Paris Saint-Germain pour sa mini-tournée organisée la semaine dernière dans la péninsule arabique, amenant notamment le club parisien à disputer une rencontre amicale face à une sélection des meilleurs joueurs du championnat saoudien à Riyad. Même si le timing n’était pas le plus opportun – cette tournée était initialement programmée en janvier 2022 mais avait été reportée en raison de la pandémie de Covid-19 – cette rentrée financière n’est pas négligeable à l’heure où le club doit trouver des recettes additionnelles pour se conformer au nouveau règlement de viabilité financière édicté par l’UEFA.

Cette somme conséquente encaissée par le PSG pour quelques jours de présence dans le Golfe illustre la nouvelle dimension acquise par les champions de France. Bien que des enjeux géopolitiques aient principalement dicté l’organisation de cette tournée exotique en pleine saison ; chaque été, les promoteurs des tournois amicaux organisés aux quatre coins de la planète se battent pour attirer le Paris Saint-Germain. Car la venue du club parisien et de sa pléiade de stars assurent le succès populaire et commercial de la compétition tout en permettant au PSG d’activer sa nouvelle notoriété sur les marchés internationaux.

« Le Paris Saint-Germain adopte un fonctionnement à l’américaine. En NBA ou en NFL, les athlètes sont pleinement intégrés aux opérations de sponsoring. On en a eu un aperçu lors du match de NBA Chicago – Detroit organisé dernièrement à Paris. Les athlètes ont été sollicités pour servir les intérêts commerciaux de la ligue. Le Paris Saint-Germain fonctionne exactement de la même manière. Les principaux joueurs de l’effectif sont intégrés à la stratégie de sponsoring pour nourrir le contenu de marque au niveau publicitaire – via les opérations de visibilité et d’activation – ou des hospitalités » nous éclaire ainsi Lionel Maltese, Maître de Conférences à Aix-Marseille Université. Stratégie initiée avec le recrutement de marquee players tels que Zlatan Ibrahimovic ou encore David Beckham au début de l’ère QSI, cette politique de développement est aujourd’hui pleinement incarnée par le trio Neymar Jr – Kylian Mbappé – Lionel Messi.