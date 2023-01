Le Milan AC tourné vers le modèle américain ?

Par

Le Milan AC a annoncé samedi dernier l’entrée de Randy Levine, Président de la franchise de MLB des New York Yankees, à son conseil d’administration. Une nomination qui en dit long sur la stratégie de croissance que souhaite mettre en place la direction du club lombard à moyen terme. Décryptage.

L’internationalisation de la composition des conseils d’administration des propriétés sportives sera-t-elle l’une des conséquences de la multipropriété dans le sport (MCO) ? Le Milan AC semble en tout cas suivre ce chemin en procédant samedi dernier à la nomination du dirigeant américain Randy Levine, Président de la célèbre franchise de baseball des New York Yankees depuis plus de 20 ans. Une entrée au conseil d’administration qui fait suite à l’opération de rachat du Milan AC conclue au mois d’août dernier et menée par le fonds américain RedBird Capital Partners. Transaction qui a également impliqué Yankee Global Enterprises, société mère des Yankees, via l’acquisition d’une participation au sein des Rossoneri.

La nomination de Randy Levine renforce la délégation américaine au sein du Board du mythique club milanais. Outre les différents représentants de Red Bird qui siègent au Conseil d’Administration du Milan AC depuis déjà plusieurs mois à l’image de Gerry Cardinale ou des profils financiers tels qu’Isaac Halyard ; le club avait déjà procédé à l’intégration d’(anciens) dirigeants de franchises US dans son organe de gouvernance. A l’image du profil d’Alec Scheiner, ancien Président des Cleveland Browns (NFL) ou encore ex-Vice-Président des Dallas Cowboys (NFL).