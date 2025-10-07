Spartiates de Marseille : véritable pôle d’attraction pour les partenaires

Par

Au cours des dernières saisons, les Spartiates de Marseille n’ont cessé d’accroître leurs activités issues des partenariats. Le club marseillais a su associer les bons ingrédients pour convaincre les entreprises de rejoindre l’aventure. Décryptage.

La ville de Marseille deviendrait-elle une terre de hockey ? En tout cas, il se passe quelque chose du côté du Palais Omnisports Marseille Grand Est. L’an dernier, les Spartiates de Marseille ont tout simplement affiché les affluences les plus élevées de Ligue Magnus, réunissant en moyenne plus de 4 600 spectateurs par match. Un succès qui ne concerne pas uniquement le grand public puisque les entreprises se bousculent également pour être présentes dans les différents espaces réceptifs lors des rencontres des Spartiates.

Il n’est pourtant pas facile pour un club professionnel de se faire une place dans l’écosystème marseillais tant l’OM est omniprésent dans l’esprit des Phocéens. « Nous sommes sur un marché dominé par un sport et un club. Nous avons dû penser différemment dès le lancement du projet des Spartiates afin de nous démarquer » explique Jonathan Zwikel, Directeur Général des Spartiates de Marseille. « Devenir partenaire des Spartiates, c’est intégrer une aventure spéciale, un peu folle aussi, dans une ambiance professionnelle mais familiale » poursuit le dirigeant du club marseillais.

Le club s’appuie notamment sur la dimension spectaculaire de sa discipline pour faire venir une première fois les décideurs d’entreprise dans son antre. Une dimension que le club renforce grâce à l’expérience proposée autour de ses rencontres organisées à domicile. « Autour du sport en lui-même, l’idée est d’offrir plus que 60 minutes de hockey. Nous proposons une véritable « Expérience Spartiates » avec par exemple une entrée des joueurs scénarisée, de la musique à chaque arrêt de jeu, une mascotte Spartacus présente à chaque match, des Pom Pom girls, des interactions avec le public sur l’écran géant, des animations de cirque dans les tribunes ou encore une course de karting sur glace à la pause tiers temps avec des spectateurs » nous cite pêle-mêle Jonathan Zwikel.

Le club joue également la carte de la proximité pour attirer les partenaires. Ces derniers ont régulièrement accès aux principaux acteurs des Spartiates – joueurs et staff – y compris à des moments clés avec notamment un briefing assuré par le coach Luc Tardif Junior dans les salons VIP du Palais Omnisports Marseille Grand Est en amont de chaque match des Spartiates disputé à domicile. Les partenaires ont également droit à un débriefing à chaud des joueurs en après-match.

L’ambiance conviviale qui règne au sein du réseau fédéré par les Spartiates est un autre argument déterminant pour convaincre les entreprises de s’engager. « Nos partenaires viennent aux matchs en famille, avec femme et enfants et partagent un moment agréable ensemble. Notre sport plait à tous les publics, aux hommes, aux femmes et aux enfants. Evidemment, la dimension réseau reste importante. Notre club des partenaires a été créé aussi pour mettre les gens en relation. Mais cela se fait dans cette atmosphère conviviale » indique Jonathan Zwikel.

Des prestations variées pour satisfaire les partenaires

