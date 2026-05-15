Les Corsaires de Nantes : une croissance B2B à grande vitesse

Photo Corsaires de Nantes – Denis Broyer

Malgré des résultats en-dessous des attentes sur le plan sportif, les Corsaires de Nantes sont parvenus à significativement développer leurs activités issues des partenariats en cette saison 2025-26. Le club de D1 de hockey sur glace compte bien surfer sur cette dynamique pour maintenir sa croissance en 2026-27. Décryptage.

« Le remplissage de la patinoire est un point très positif. Un gros travail a été réalisé, notamment auprès du grand public et des partenaires. » François Dusseau, Manager des Corsaires de Nantes, a ainsi placé le taux de remplissage de la patinoire du Petit Port parmi les principaux motifs de satisfaction de cette saison 2025-26 lors d’une interview de fin de saison accordée au site officiel du club.

Le développement des activités B2B constitue assurément une des principales sources de satisfaction de la dernière saison écoulée. Malgré des résultats sportifs en-deçà des objectifs fixés initialement, le club nantais a su aligner les arguments pour attirer les partenaires, notamment en jour de match.

« Notre discipline est originale et accessible. Nous avons conçu de nouveaux espaces VIP qui plaisent beaucoup. Et nous avons su mettre en place des offres sur mesure adaptées à chaque budget, enjeu et temps disponible » résume Morgane Le Gall, Responsable des Partenariats des Corsaires de Nantes. Le nouveau projet, porté par 12 entrepreneurs nantais, a également su séduire les entreprises de la métropole tout en ancrant un peu plus le club dans son territoire.

Résultat : les Corsaires de Nantes ont accueilli 110 entreprises lors de leurs différents matchs de D1 en cette saison 2025-26. Parmi elles, une trentaine adhèrent au Corsaires Business Club, réseau d’affaires mis en place par le club.

De nouveaux espaces VIP très appréciés