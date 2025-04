Comment le Stade Rennais affole les compteurs sur TikTok ?

Par

Le Stade Rennais a dernièrement rejoint le cercle (encore) fermé des clubs professionnels français comptant plus d’un million d’abonnés sur TikTok. Une performance qui souligne la montée en puissance du club breton sur cette plateforme. Eclairage.

Plus de 3,3 millions : c’est le nombre de vues sur TikTok enregistrées par la vidéo du premier but inscrit par Musa Al-Taamari face au Havre Athletic Club. Un score d’audience très élevé qui ne constitue plus anomalie pour le compte TikTok du Stade Rennais. Ces derniers mois, plusieurs vidéos du club breton ont (largement) franchi la barre du million de vues dont notamment différents contenus mettant en avant son ADN de club formateur. Des vidéos qui dépassent alors les frontières du premier cercle de fans du Stade Rennais.

« Un club professionnel de football est généralement une love brand. C’est évidemment le cas du Stade Rennais qui suscite beaucoup de passion. En publiant les bons contenus correspondant aux centres d’intérêt des communautés et à leurs valeurs culturelles, on atteint alors des scores d’engagement très élevés, particulièrement sur TikTok » décrypte Alexandre Delbart, Directeur de la création de l’agence With Barry, accompagnant le Stade Rennais dans l’animation de son compte TikTok.

Une forte montée en puissance qui se ressent aussi dans la progression de la communauté des Rouge et Noir sur la plateforme. Le Stade Rennais est devenu au mois de mars dernier le 8e club de Ligue 1 à franchir le cap du million d’abonnés sur TikTok. Un seuil symbolique que certains grands noms du football professionnel français n’ont pas encore atteint.

Une collaboration à succès avec une agence rennaise

Cette progression des différents indicateurs sur TikTok coïncide avec la mise en place d’une collaboration avec With Barry. Experte en Social Media et plus globalement en création de contenus, l’agence rennaise s’est vu confier les clés du compte TikTok des Rouge et Noir, en collaboration avec les équipes du club, il y a un peu moins de 6 mois. « On a obtenu rapidement des résultats avec une nette accélération de la visibilité et de la taille de la communauté. Cela a permis de bien lancer la collaboration » nous indique Alexandre Delbart.

