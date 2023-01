Stadium Traveller, le (futur) TripAdvisor des stades

Par

Plateforme officiellement lancée au mois d’octobre dernier, Stadium Traveller devrait rapidement s’imposer comme un outil indispensable pour les fans habitués à arpenter les stades. Une application qui a également pour ambition d’aider les organisateurs d’événements à améliorer l’expérience spectateur en jour de match. Eclairage.

« En août 2019, je me suis rendu au Signal Iduna Park pour assister à une rencontre du Borussia Dortmund. C’est un stade régulièrement plébiscité par les groundhoppers pour son ambiance. Finalement, l’expérience a été plus galère que prévu. En amont, j’ai passé une semaine à rechercher des informations pratiques sur les parkings sans obtenir de réponse précise. En jour de match, pour commander au sein des points de restauration au stade, il était nécessaire d’avoir la carte du club et de la recharger à l’aide d’une application mobile. Bien sûr, toutes les informations étaient en allemand et je ne parle pas la langue. C’était un enfer (rires) ! J’ai alors eu un déclic. »

Partant de cette expérience, Nicolas Heude, alors étudiant à l’Ecole de Management de Strasbourg, décide de lancer l’aventure Stadium Traveller. Son idée : développer une application permettant aux fans se rendant régulièrement au stade de partager leurs expériences et leurs précieux conseils sur la plateforme. Avec comme principal objectif d’aider les utilisateurs à préparer au mieux leur séjour au stade grâce aux informations pratiques partagées par la communauté.

« L’application répertorie toutes les informations pratiques au sujet de la billetterie, les accès, l’offre de restauration… Un futur spectateur pourra préparer au mieux sa venue au stade. Il sera en confiance surtout s’il ne connait pas bien les lieux » nous précise ainsi Nicolas Heude. Stadium Traveller invite ensuite les utilisateurs à partager leur retour d’expérience en aval de l’événement, via un système de notation des différents attributs de la fan-expérience (billetterie, accès au stade, restauration…) et en y laissant leurs commentaires / tips. « Le spectateur peut enregistrer sa collection de stades. Cela lui permettra de recenser toutes ses visites de stade avec des statistiques détaillées sur l’année » complète Nicolas Heude.

A première vue, l’application est parfaitement adaptée aux groundhoppers habitués à sillonner la France voire l’Europe pour découvrir de nouvelles ambiances sportives. Mais, pour Nicolas Heude, les cibles de Stadium Traveller sont bien plus larges. « Les fervents supporters qui se rendent régulièrement au stade pour suivre leur équipe seront aussi intéressés par la partie statistiques de l’application tout en obtenant des informations pratiques sur les enceintes en déplacement. A moyen terme, on compte également séduire les spectateurs occasionnels. Grâce aux avis récoltés sur la plateforme, Stadium Traveller leur servira de guide pour préparer leur venue au stade » ajoute le CEO de la start-up alsacienne.