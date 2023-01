Futur stade du SB29, un projet contesté ?

Par

Si le projet de nouveau stade à Guipavas porté par les propriétaires du Stade Brestois 29 et soutenu par François Cuillandre, Maire et Président de Brest Métropole, est salué par de nombreux économistes du sport ; au niveau local, plusieurs associations et responsables politiques mettent en doute la viabilité économique et écologique de cette future enceinte. Décryptage.

Faire aboutir un projet de nouveau stade n’est pas une sinécure. La famille Le Saint, propriétaire du Stade Brestois 29 et porteur d’un projet de nouvelle enceinte sportive, a pu s’en rendre compte dès la première réunion publique organisée à ce sujet au mois d’octobre dernier. Plusieurs militants écologistes y ont alors exprimé leur complet désaccord en interrompant les orateurs et en brandissant des pancartes sur lesquels on pouvait y lire « Oui au football populaire » ou encore « Non au projet inutile ».

Pourtant, bien avant l’organisation de cette première réunion publique, la famille Le Saint avait détaillé, dès mars dernier, son nouveau projet de stade devant remplacer le vieillissant Francis-Le Blé. Il était alors évoqué un projet raisonnable et raisonné de nouvelle enceinte de 15 000 places à Guipavas, commune située à l’est de l’agglomération brestoise, devant porter les futures ambitions du club breton. Les actionnaires du Stade Brestois 29 avaient pris soin de redimensionner le projet par rapport à la première mouture présentée en 2018, avec un coût total des travaux estimé à 85 m€ – essentiellement supporté par des acteurs privés – auquel il faut ajouter 15 m€ d’aménagements urbains.

Si cette nouvelle version a en apparence convaincu les élus locaux – « il faut tout faire pour que ce projet aille au bout » indiquait au mois de septembre dernier à nos confrères du Télégramme François Cuillandre, Maire et Président de Brest Métropole – la vague de contestation à l’égard de cette nouvelle enceinte a gagné plusieurs groupes politiques ces derniers mois. Glen Dissaux, Vice-Président de Brest Métropole et chef de file des élus écologistes brestois, manifeste son scepticisme quant à cette volonté de déménager l’enceinte du SB29 en-dehors de la cité du Ponant.

« Brest est une ville de football avec un très vieux stade. Tout le monde est conscient que le stade Francis-Le Blé est vétuste. Il faut faire quelque chose et le sujet fait consensus. Il n’y a pas de débat à ce sujet. Mais le modèle présenté par les propriétaires du Stade Brestois 29 est clairement d’un autre temps. Il est déjà obsolète ! Construire un stade excentré de la ville, cela ne marche pas. On le voit clairement avec les stades de l’EURO 2016 » nous précise ainsi l’élu écologiste de la métropole brestoise.