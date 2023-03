L’AS Monaco tout en maîtrise sur TikTok

Par

Devenue en très peu de temps l’une des plateformes préférées de la Génération Z, TikTok occupe une place de plus en plus importante dans les stratégies SMO des clubs de Ligue 1. A ce petit jeu, l’AS Monaco a su se démarquer en embrassant à bon escient les principaux codes de la plateforme sociale. Décryptage.

5,2 millions d’abonnés. C’est la taille de la communauté déjà importante réunie par l’AS Monaco sur la plateforme sociale TikTok. Le club de la Principauté se classe au 2e rang de Ligue 1, devançant assez nettement ses plus proches poursuivants – l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. Une avance qui s’est construite grâce à une adoption rapide de cette nouvelle plateforme dans la stratégie Social Media du club de la Principauté.

« En juin 2021, l’AS Monaco a lancé sa nouvelle plateforme de marque : Rise, Risk, Repeat. L’idée est de rajeunir l’image de marque pour toucher notamment une cible plus jeune qui semble s’éloigner aujourd’hui du football. Le digital est clé dans l’expression du territoire de marque. Dans ce cadre, TikTok, plateforme préférée des jeunes et en très forte croissance, est devenue naturellement une priorité » nous précise ainsi Julien Jalouzet, Digital Director de l’AS Monaco.

Réunissant plus de 7 millions de Français chaque jour dont 3,4 millions âgés entre 15 et 24 ans – derniers chiffres publiés en janvier 2021 et qui ont certainement fortement progressé depuis – TikTok s’est imposé comme un des canaux essentiels de communication pour s’adresser à la jeune génération. A condition de bien maitriser les codes spécifiques de la plateforme et les tendances qui s’y développent.

« Nous essayons de coller au maximum aux codes de la plateforme avec du contenu 100% dédié : court, fun, reprenant les challenges et musiques du moment. Il s’agit aussi de contenus exclusifs qu’on ne retrouve sur aucune autre plateforme du club. C’est ce qui explique la croissance exceptionnelle que nous avons connue sur TikTok » ajoute Julien Jalouzet.