AS Saint-Etienne, un site officiel aux audiences étincelantes

Par

Malgré sa relégation en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne a su conserver un haut niveau d’activité sur son site officiel au cours des 20 derniers mois. La passion suscitée par le club mais également la stratégie éditoriale déployée par son service communication expliquent les bonnes audiences enregistrées par le site officiel des Verts. Décryptage.

Voilà une nouvelle preuve de la robustesse de la notoriété de l’AS Saint-Etienne. Alors que le club stéphanois évolue en Ligue 2 BKT depuis la saison 2022-23 – et ne bénéficie donc plus de l’exposition médiatique de la L1 – il parvient toujours à hisser les audiences de son site officiel dans le Top 10 des clubs professionnels français. D’après les statistiques fournies par Similarweb, l’ASSE figurait même au 6e rang au mois de février dernier, recensant plus de 235 000 visites sur son portail web. « Chaque mois, on attire plusieurs dizaines voire centaines de milliers de visiteurs sur notre site. Sur les 30 derniers jours, on a enregistré plus de 180 000 visiteurs uniques selon nos outils de mesure » nous confirme Thomas Granger, Responsable Communication de l’AS Saint-Etienne.

Pourtant, la hausse des audiences du site officiel ne constitue pas une priorité dans la stratégie digitale du club forézien. « On ne recherche pas à tout prix à développer les audiences de notre site officiel. Nos efforts se portent davantage sur la croissance de nos communautés sur les réseaux sociaux. On cherche également à intensifier les interactions sur de tels canaux. On préfère ainsi parfois livrer les informations directement sur les plateformes sociales sans nécessairement rediriger vers notre site officiel. Cela permet aux fans de consulter certains contenus sans multiplier les clics » précise Thomas Granger.

ASSE, une stratégie éditoriale bien étoffée

Pour autant, le site officiel n’est pas mis de côté dans l’animation des différents canaux numériques du club. Bien au contraire…

AS Saint-Etienne, un site officiel aux audiences étincelantes