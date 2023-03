Comment fonctionne l’assurance-crédit dans le football professionnel ?

Par

Quand on parle assurance dans le football, on pense d’abord aux blessures accidentelles de joueurs et les enjeux financiers associés pour le joueur et le club. Il existe cependant une catégorie d’assureurs plus méconnue qui couvre le risque d’impayé sur des transferts de joueurs : les assureurs crédit. Ils jouent un rôle bien défini et souvent crucial auprès des clubs de football professionnel pour faciliter leur accès au financement bancaire. Note d’analyse de Mathieu Guyot, Consultant MG Impact.

« L’assureur crédit va assurer une entreprise contre le risque d’impayé. Dans le football nous intervenons le plus souvent pour assurer contre le non-paiement d’un flux de trésorerie adossé à un contrat sur un transfert. Un cas d’usage récurrent est un club vendeur qui transfère un joueur à un autre club acquéreur avec un échéancier de paiement sur plusieurs années. Le club cédant souhaite bénéficier de la trésorerie dès à présent et se tourne vers une banque qui lui escompte les échéances de paiement à venir. En tant qu’assureurs, nous assurons la banque contre le risque de non-paiement. Nous pouvons également assurer directement le club cédant contre ce même risque. » C’est en ces termes que James Morrell, souscripteur chez HDI Global Specialty SE et acteur historique de ce marché très singulier du risque crédit dans l’industrie du football professionnel, nous explique le fonctionnement de l’assurance-crédit dans l’univers du ballon rond.

Un club de football est une entreprise avec de fortes spécificités à prendre en compte. « Analyser un club de football est différent par rapport à des entreprises classiques mais il existe certaines vérités universelles. Pour payer ses dettes, il faut de la trésorerie et les clubs de football ont des flux bien définis : les recettes en jour de match liées à la billetterie grand public et les hospitalités / VIP, le merchandising, les sponsors, les droits audiovisuels et les ventes de joueurs (cessions d’actifs) principalement. Il peut aussi y avoir des apports externes de trésorerie des actionnaires (fonds propres ou dette) ou de banques (dette). L’analyse de base reste donc de réconcilier les flux entrants et les flux sortants pour évaluer la capacité – cash disponible à un instant t – du club débiteur à payer sa dette. Néanmoins cette analyse est extrêmement complexe dans le cas d’un club de football car les flux de trésorerie entrants sont très volatiles et dépendent souvent de facteurs peu contrôlables en particulier les résultats sportifs » décrypte James Morrell.

Cette corrélation entre les résultats sportifs et économiques est ce qui rend l’évaluation des risques très compliquée et éloigne souvent les clubs de l’accès aux financements bancaires traditionnels. L’assurance-crédit est alors une solution qui permet aux banques de travailler avec les clubs sur le sujet du financement en souscrivant des risques avec plus de flexibilité. C’est le cas sur les transferts où la banque escompte des échéances de paiement avec une garantie de l’assureur contre un impayé du club acquéreur. Le risque pour la banque ne se situe plus alors au niveau du club acquéreur – du moins pour une grande partie – mais plutôt sur la solvabilité de l’assureur, connue à travers le rating attribué par les agences de notation.

Comment les établissements d’assurance-crédit choisissent-ils leurs dossiers dans le foot ?

En revanche pas question pour l’assureur de souscrire à n’importe quel type de risque comme l’explique James Morrell.

Comment fonctionne l’assurance-crédit dans le football professionnel ?