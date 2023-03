Vers une forte hausse des valorisations en Ligue 1 ?

Par

Selon les transactions dernièrement recensées dans le football européen, les clubs de Ligue 1 semblent souffrir d’une valorisation bien inférieure à celle de leurs voisins européens. Un écart qui s’explique par certains éléments structurels mais dont la tendance pourrait évoluer en raison des réformes entreprises par le football professionnel français et… le changement de contexte économique. Décryptage.

6 Mds£ (6,8 Mds€). C’est la valeur d’entreprise à partir de laquelle la famille Glazer accepterait de céder Manchester United. Un montant qui parait colossal à l’échelle du ballon rond – cela constituerait tout simplement la plus grosse transaction du football européen – mais qui n’est pas irréaliste au regard des dernières ventes conclues en Premier League. Au mois de mai dernier, Chelsea FC a ainsi été racheté par un consortium américain mené par Todd Boehly sur la base d’une valorisation à 4,25 Mds£ (4,8 Mds€).

« Aujourd’hui, les plus grandes franchises du sport mondial – aux Etats-Unis ou en Europe – sont valorisées entre 6 et 7 fois leur chiffre d’affaires. Mais les investisseurs peuvent parfois accepter de payer un premium pour un actif rare ou au fort potentiel de développement » nous expliquait dernièrement Renaud Régner, Managing Director chez Kroll ayant par le passé travaillé sur plusieurs dossiers de reprise dans le sport professionnel.

Ces multiples sont néanmoins très loin d’être atteints dans le football professionnel français. En 2016, Frank McCourt a acquis 95% des parts de l’Olympique de Marseille contre un investissement inférieur à… 50 m€. Précédemment, QSI avait racheté l’intégralité des parts du Paris Saint-Germain, via deux transactions distinctes, à Colony Capital en déboursant une somme totale bien inférieure à 100 m€. Plus récemment, Red Bird Capital a acquis 85% du Toulouse FC contre un montant estimé à 20 m€.

« Sur le marché européen, les clubs anglais sont largement au-dessus des autres. Les dirigeants ont très bien su marketer leur football. De plus, les clubs se sont professionnalisés et organisés comme des entreprises efficaces. Hors période Covid, les clubs anglais gagnent désormais de l’argent. Il s’agit d’un football totalement globalisé. Ainsi, la Premier League a attiré de nouveaux types d’investisseurs dont les fonds d’investissement. Autrefois, les fonds écartaient automatiquement le football en raison de son irrationnalité. C’est moins le cas aujourd’hui. Un club peut même devenir un placement fructueux avec notamment une belle plus-value au moment de la revente des parts » analyse Me Thierry Aballéa, Avocat Associé chez EwenLaw intervenant dans les domaines du sport et des fusions-acquisitions. « Quand on élargit l’analyse au niveau européen, on s’aperçoit que, généralement, la valorisation des clubs de Ligue 1 est très basse » poursuit notre expert.

La Ligue 1 a des atouts à faire valoir

Cette sous-valorisation des clubs français par rapport à leurs homologues anglais mais aussi espagnols ou italiens va-t-elle favoriser une hausse des prix en Ligue 1 prochainement ? C’est un scénario à ne pas écarter selon nos experts.

Vers une forte hausse des valorisations en Ligue 1 ?