Pourquoi John Textor souhaite-t-il introduire Eagle Football Holdings à la bourse de New York ?

Pour poursuivre ses investissements dans l’univers du ballon rond, John Textor compte prochainement introduire Eagle Football Holdings Bidco Limited en bourse. Et le choix de New York comme place de marché n’est pas le fruit du hasard. Eclairage.

Une holding ayant parmi ses principaux actifs un club emblématique de Ligue 1 sera-t-elle bientôt cotée à la bourse de New York ? Ce scénario est fort probable à en croire les informations ébruitées par la presse anglo-saxonne depuis la fin de l’été.

En effet, selon les éléments révélés par Sky News, John Textor a dernièrement entrepris des démarches auprès des autorités financières américaines pour introduire en bourse Eagle Football Holdings Bidco Limited, holding détenant une participation majoritaire dans des clubs tels que l’Olympique Lyonnais, Botafogo ou encore le RW Molenbeek. Mais aussi une participation minoritaire, à hauteur de 45%, dans le club londonien de Crystal Palace dont John Textor cherche à se défaire depuis plusieurs mois.

Pour réussir cette IPO (ndlr : Initial Public Offering), John Textor est accompagné par les banques d’affaires Stifel et TD Cowen. A travers cette opération, le businessman américain se serait fixé comme objectif de lever 500 m$ (450 m€) pour une valorisation globale de l’entité aux alentours de 2,3 Mds$ (2 Mds€).

New York, place favorable pour attirer les investisseurs

Mais pourquoi John Textor choisit-il d'introduire sa holding à la bourse de New York alors qu'une partie du capital social d'un de ses clubs, l'Olympique Lyonnais, est actuellement cotée à Euronext Paris ?

