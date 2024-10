Quelle stratégie de développement des revenus pour la LNH ?

Par

La Ligue Nationale de Handball a dernièrement procédé à une réorganisation et à un étoffement de ses services pour entretenir sa bonne dynamique de croissance. Des aménagements, associés à de beaux projets de développement, qui lui permettent d’envisager la génération de nouveaux revenus. Eclairage.

Structurer son organisation pour donner naissance à des projets ambitieux : voilà un chantier dans lequel est engagée la Ligue Nationale de Handball depuis plusieurs saisons afin de faire progresser ses recettes. Et la LNH n’a pas chômé ces derniers mois en la matière en accueillant plusieurs nouvelles recrues au sein de ses services. « Nous avons dernièrement fait évoluer notre organisation en dissociant la direction commerciale de celle de la communication » nous précise ainsi Etienne Capon, Directeur Général de la Ligue Nationale de Handball.

La direction de ce nouveau département, en charge des activités commerciales et des nouveaux revenus, a été confiée à Pierre Dachicourt, précédemment Responsable Commercial & Sponsoring au sein de l’organisation. La division commerciale de la LNH s’est également étoffée avec les arrivées dernièrement d’Alexandre Buffelard et de Dimitri Favorinus, respectivement en tant que Responsable des Partenariats et Chargé des Nouveaux Revenus. « Concernant le service communication, on a aussi renforcé les équipes avec l’arrivée de notre nouveau Responsable Digital » complète Etienne Capon.

Forte hausse des revenus de la LNH lors des dernières saisons

Le renforcement des équipes doit permettre à la LNH de répondre à ses objectifs de croissance en exploitant pleinement le potentiel de « nouvelles » activités. Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu réservé aux abonnés Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous. Déjà abonné ? Se connecter

Quelle stratégie de développement des revenus pour la LNH ?