Pourquoi la LFP mise-t-elle sur WhatsApp dans sa stratégie Social Media ?

Fidèle à sa réputation de précurseur sur les plateformes sociales, LFP Media a lancé très tôt la chaine officielle de la Ligue 1 sur WhatsApp. Cette dernière réunit aujourd’hui une communauté importante et elle s’impose progressivement comme un canal incontournable de la stratégie Social Media déployée par la Ligue de Football Professionnel. Décryptage.

WhatsApp est-il le nouveau réseau en vogue dans les stratégies Social Media ? Canal de communication réunissant plus de 20 millions d’utilisateurs actifs par jour rien qu’en France, de nombreuses organisations sportives ont rapidement saisi l’opportunité d’ouvrir une chaîne officielle dès le lancement de cette fonctionnalité dans l’Hexagone en septembre 2023. A ce sujet, la LFP a été un des précurseurs au sein du sport professionnel français, en y lançant la chaîne officielle de la Ligue 1 dès décembre 2023, quelques jours après le TFC.

Bien lui en a pris puisque la chaine officielle de la Ligue 1 compte aujourd’hui plus de 856 000 abonnés auxquels on peut ajouter les 42 000 abonnés à la chaine officielle de la Ligue 2. Il faut dire que ce canal offre de nombreux atouts par rapport aux réseaux sociaux traditionnels ou à d’autres canaux digitaux dont le fait de nouer une relation directe avec les fans mais aussi de mieux maitriser la diffusion des contenus. En effet, sur WhatsApp, aucun algorithme ne vient influencer le reach des publications (à ce jour).

« C’est un canal de communication très efficace pour la Ligue et les clubs, un canal direct et engageant, avec un taux d’ouverture très élevé. C’est du push à mi-chemin entre le réseau social et un mini CRM, la communication est plus intime qu’un post Instagram ou un email » nous confirme Méryl Bisagni, Head of Social Media de LFP Media. En moyenne, sur WhatsApp, le taux de consultation des messages dépasse la barre des 90%, un ratio qui a très peu d’équivalent dans l’univers du digital.

Une stratégie de recrutement des abonnés bien menée

Pourquoi la LFP mise-t-elle sur WhatsApp dans sa stratégie Social Media ?