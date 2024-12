Toulouse FC : le Social Media comme puissant levier d’élévation de marque

Par

Souvent cité parmi les bons exemples de Ligue 1 ces dernières années, le Toulouse Football Club a su orchestrer une intelligente politique d’animation des réseaux sociaux servant sa stratégie globale de marque. Un fonctionnement qui a aussi contribué à reconnecter le club à son territoire. Décryptage.

« On souhaite incarner le club le plus cool de France. Mais cela ne s’auto-proclame pas. Nous serions vraiment ringards de nous définir nous-mêmes comme un club cool ! » Voilà le positionnement que cherche à adopter le TFC selon son Chief Marketing & Digital Officer, Mathieu Lacombe. Une stratégie qui passe par un alignement de tous les leviers marketing derrière cet objectif et parmi lesquels les réseaux sociaux jouent un rôle particulièrement important.

Pour incarner cette coolitude, tous les contenus publiés sur les plateformes sociales doivent répondre à trois critères importants : l’authenticité, le fun et l’innovation. « On passe au crible tous nos contenus au prisme de ces trois filtres. On veut toujours ramener les contenus à notre identité et notre héritage tout en s’inscrivant dans une logique de positivité pour donner le sourire à nos communautés. Enfin, l’innovation voire la disruption fait partie de notre ligne directrice » décrypte Mathieu Lacombe.

« On a un enjeu de rayonnement auprès des 15-34 ans qui est très fort au club. C’est important d’avoir en tête ces trois piliers à chaque fois qu’on crée du contenu original. Si on veut renforcer notre rayonnement, il y a cet enjeu d’être disruptif et décalé sans renier notre identité. L’authenticité joue un rôle de garde-fou. Nous sommes avant tout Toulousains et on doit ressentir cette identité dans nos contenus » complète Rémi Denjean, Social Media Manager du TFC.

Des statistiques en forte progression sur TikTok

