Chelsea FC et le dossier casse-tête du sponsor maillot

Chelsea FC a démarré cette saison 2025-26 sans arborer un sponsor maillot principal sur ses tenues. Bien que la conclusion d’un deal soit imminente, cette absence d’annonceur illustre les difficultés de conclure un accord de sponsoring maillot tout en satisfaisant de hautes exigences financières. Y compris pour les cadors de Premier League. Eclairage.
On peut être Champion du monde des clubs et démarrer la saison sans sponsor maillot principal. C’est le paradoxe que cultive Chelsea FC en ce début d’exercice 2025-26. Malgré son titre glané l’an dernier aux Etats-Unis, le club londonien n’est toujours pas parvenu à conclure un contrat de sponsoring maillot principal à la hauteur de ses exigences financières.
La direction des Blues est néanmoins parvenue à faire avancer d’autres dossiers au cours des dernières semaines. La société technologique vietnamienne, FPT, devenue partenaire de Chelsea au printemps dernier, a ainsi décidé d’upgrader son accord face aux importantes retombées lors des premiers mois de collaboration, pour s’offrir l’espace de sponsoring manche du club londonien jusqu’à l’issue de cette saison 2025-26.
A noter que c’est la troisième fois consécutive que Chelsea FC démarre la saison sans sponsor maillot principal. Le club rencontre des difficultés à commercialiser cet emplacement depuis la fin de son accord avec l’opérateur téléphonique Three, estimé à l’époque à 40 m£ (45 m€) par saison. Néanmoins, Chelsea FC est tout de même parvenu à vendre cet emplacement à la firme technologique Infinite Athlete durant une bonne partie de la saison 2023-24 et a accueilli la firme immobilière émiratie Damac en fin de saison dernière.