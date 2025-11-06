Tottenham Hotspur en quête d’un nouveau sponsor maillot

La direction de Tottenham Hotspur va devoir se mettre à la recherche d’un nouveau sponsor maillot principal puisque l’assureur AIA n’apparaitra plus sur les tenues de match des Spurs à l’issue de la saison 2026-27. Une mission qui ne sera pas simple à relever étant donné les ambitions financières du club londonien mais aussi l’état du marché. Décryptage.
Une page est-elle en train de définitivement se tourner du côté de Tottenham Hotspur ? Après avoir accusé les départs de joueurs emblématiques ces dernières saisons dont Harry Kane et Son Heung-min sur le plan sportif ou encore celui de son emblématique président Daniel Levy en début de saison ; Tottenham s’apprête à connaître un nouveau changement majeur sur le plan commercial.
Sponsor maillot de Tottenham depuis 2014, l’assureur hong-kongais AIA a dernièrement officialisé la fin son accord sous ce format avec les Spurs à l’issue de l’exercice 2026-27. AIA n’abandonne néanmoins pas totalement ses engagements envers le club londonien. Ce dernier a dans le même temps prolongé de 5 ans son contrat avec Tottenham en devenant le sponsor des tenues d’entrainement du club.
« L’évolution de notre partenariat reflète notre conviction commune dans le pouvoir du sport à inspirer une vie plus saine. Alors que nous allons entamer le prochain chapitre de notre collaboration, l’Asie est désormais la région qui compte la plus grande base de fans de Premier League » a ainsi commenté Stuart Spencer, Chief Marketing Officer d’AIA, lors de l’annonce du nouvel engagement de l’assureur auprès des Spurs.