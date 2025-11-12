FF Tennis de Table, les leviers marketing pour changer de dimension

Par

Au cours des dernières années, la Fédération Française de Tennis de Table a développé une véritable stratégie marketing à mission en plaçant les enjeux RSE au cœur de son modèle de développement. Une caractéristique qui contribue à la vigoureuse croissance de ses activités. Eclairage.

La FF Tennis de Table semble avoir le vent en poupe ces dernières semaines. Outre les excellents résultats obtenus par les meilleurs pongistes tricolores, la FFTT sort également d’un WTT Champions ayant rencontré un énorme succès populaire à Montpellier.

Certes, les bonnes performances sportives contribuent fortement à la dynamique positive actuellement enregistrée par la FFTT. Mais cette dernière a su aussi, au cours des dernières années, structurer en profondeur sa feuille de route marketing pour soutenir la croissance de ses activités.

« On a trois territoires d’expression derrière notre stratégie marketing. Il y a tout d’abord le sport de haut niveau avec notamment les performances de nos meilleurs pongistes français. On a besoin de champions et de résultats de haut niveau pour faire rayonner le tennis de table en France et conquérir un public plus large » nous explique Gilles Erb, Président de la FF Tennis de Table.

En la matière, la FFTT est bien servie avec les performances des frères Lebrun. En plus de briller au plus haut niveau, ils sont devenus de véritables célébrités avec une cote de popularité qui a largement franchi les frontières traditionnelles du ping-pong. « Ce sont de véritables ambassadeurs de notre sport. Leur histoire singulière a séduit les médias. Ils dégagent une réelle authenticité. Ils contribuent énormément au développement de la notoriété du ping-pong en France » confirme Gilles Erb.

Le deuxième territoire d’expression concerne le développement de la pratique « loisir » avec notamment le déploiement de tables via le programme Ping en Extérieur. « On veut promouvoir une pratique populaire, conviviale et facile d’accès. C’est aussi un élément important pour élargir nos publics » avance Gilles Erb. La FFTT travaille d’ailleurs sur de nouvelles opérations, dont notamment la Fête du Ping, inspirée de la Fête des Voisins, pour renforcer cette dimension de convivialité à travers le tennis de table.

Vers la définition d’un marketing fédéral à mission ?

Enfin, le troisième territoire d’expression, celui sur lequel la FFTT a le plus planché ces dernières années, concerne l’utilité sociale du ping-pong. L’été dernier, la FF Tennis de Table est notamment devenue la première fédération olympique à mission, transposant ainsi cette qualité d’ordinaire réservée aux entreprises au monde fédéral.

« C’est un engagement statutaire fort qui doit permettre de valoriser les actions de performance citoyenne de notre écosystème autour de l’éco-responsabilité, de l’éducation, de la santé, de l’inclusion ou encore de l’insertion par le sport » précise Gilles Erb.

Désormais, les enjeux environnementaux et sociaux sont pleinement intégrés à la stratégie de développement de la FFTT. L’activité de sponsoring en constitue un excellent exemple. La FFTT propose ainsi systématiquement aux marques un double projet basé sur la visibilité générée par les performances de haut niveau et… une participation concrète aux projets sociaux et environnementaux de la fédération.

FF Tennis de Table, les leviers marketing pour changer de dimension