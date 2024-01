Le crowdsourcing, méthode fiable pour estimer la valeur d’un footballeur professionnel ?

Par

A l’heure où la data et les algorithmes prennent une place de plus en plus importante dans la prise de décision ; les valeurs de marché recensées par le site de référence Transfermarkt, et basées sur du crowdsourcing, continuent à être fréquemment utilisées par les professionnels du secteur. A raison ?

« Si vous posez votre question à suffisamment de personnes, elles pourraient non seulement avoir raison, mais leur synthèse pourrait aussi être plus juste que les réponses des experts. » Cette assertion attribuée à James Surowiecki, chroniqueur économique du New Yorker et auteur de l’ouvrage The Wisdom of Crowds (ndlr : La sagesse des foules), est souvent mise en avant par les défenseurs des modèles prédictifs basés sur l’intelligence collective et le crowdsourcing. Un fonctionnement sur lequel repose Transfermarkt, site qui s’est imposé au fil des années comme la référence dans l’estimation de la valeur des footballeurs professionnels. A tel point qu’il n’est plus rare de retrouver les montants estimés par le site allemand dans les rapports financiers des plus grands clubs européens souhaitant attribuer une valeur indicative de marché à leur effectif.

« Transfermarkt est un outil exceptionnel qui a un peu révolutionné le marché des transferts en créant une sorte de tiers de confiance spontané, capable de rassembler énormément de données, de plus en plus fiables, avec une approche très professionnelle. C’est devenu une référence et un outil de recherche pour obtenir rapidement des statistiques, un historique, un catalogue d’agents… » nous indique le dirigeant d’un club de Ligue 2 préférant garder l’anonymat.

« S’agissant de la valeur des joueurs, l’outil fonctionne par déclaration ce qui lui confère une forme de valeur de marché. Cette valeur marchande affichée par Transfermarkt sert aujourd’hui de référentiel pour les commissaires aux comptes pour apprécier notamment l’éventuelle survalorisation de joueurs au bilan » poursuit notre dirigeant. Une utilisation qui tend ainsi à prouver la robustesse de la méthodologie.

Comment Transfermarkt attribue la valeur marchande de chaque joueur ?

« De manière absolue, Transfermarkt est très utilisé par les professionnels du secteur. Cela peut constituer une première base d’évaluation du prix. C’est un axe permettant de poser des bases » nous confirme Bertrand Cauly, Agent de joueurs et Président du Syndicat National des Agents Sportifs (SNAS).

Mais comment Transfermarkt détermine précisément la valeur de chaque joueur professionnel ?

Le crowdsourcing, méthode fiable pour estimer la valeur d’un footballeur professionnel ?