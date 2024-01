La LFP, précurseur sur Threads

Par

La Ligue de Football Professionnel n’a pas perdu de temps en inaugurant le compte officiel de la Ligue 1 Uber Eats sur Threads dès le 14 décembre dernier, jour de lancement du réseau social en Europe continentale. Une décision qui illustre la stratégie offensive déployée par la LFP sur les réseaux sociaux pour développer la visibilité et la notoriété de ses compétitions à l’échelle nationale et internationale. Décryptage.

Threads va-t-il devenir le nouveau réseau social en vogue en 2024 ? Comptant déjà plus de 40 millions d’utilisateurs aux Etats-Unis 5 mois après son lancement, la plateforme de microblogging ouverte par META afin de concurrencer X (ndlr : ex-Twitter) affiche un beau potentiel et agite les conversations dans l’univers du Social Media.

Certaines organisations sportives n’ont en tout cas pas perdu de temps pour y lancer leurs compte(s) officiel(s). La Ligue de Football Professionnel en est un bel exemple avec l’ouverture du compte Ligue 1 Uber Eats sur la nouvelle plateforme dès le… 14 décembre dernier, date du lancement officiel de ce nouveau canal en Europe continentale !

« Nous avions étudié l’opportunité d’un lancement en juillet dernier lors de la sortie en bêta hors Europe. Mais nous avons finalement préféré attendre le déploiement sur le Vieux Continent » nous confie-t-on du côté de la LFP. « Globalement, nous adoptons une stratégie d’early mover sur les nouvelles plateformes sociales ou concernant l’utilisation de nouvelles fonctionnalités sur ces canaux. On souhaite arriver tôt pour bénéficier de l’effet d’audience avec beaucoup de nouveaux utilisateurs et encore relativement peu de créateurs. Cela permet de poser plus facilement les bases d’une communauté engagée » nous détaille-t-on du côté de Ligue de Football Professionnel.

« Nous adoptons une stratégie d’early mover sur les nouvelles plateformes sociales »

Une stratégie qui n’est pas réservée à Threads. La LFP a investi avec succès les plateformes Discord et WhatsApp en 2023 tout en testant Facebook et Instagram channels – fonctionnalités de micro-messagerie à destination des communautés rassemblées sur ces plateformes.

LFP : quelle stratégie d’animation sur Threads ?

Ayant seulement un peu plus d’un mois d’existence en Europe, la plupart des organisations sportives déjà présentes sur Threads s’inscrivent actuellement dans une démarche de test & learn pour comprendre les contenus qui fonctionnent bien sur ce canal et y découvrir les best practices. Des enseignements qui permettront par la suite d’affiner leur stratégie éditoriale.

« Nous n’avons pas encore assez de recul pour extraire des bonnes pratiques. Nous sommes encore dans une phase d’A/B Testing qui permettra de déterminer le véritable potentiel de Threads » nous indique-t-on du côté de la LFP. « Les top contenus des autres réseaux ont tendance à bien marcher sur Threads. La vraie question à se poser à terme est le rôle de cette plateforme dans notre stratégie de contenus. Est-elle destinée à amplifier les contenus performants ou doit-elle être adressée avec un angle éditorial spécifique voire unique ? Nous penchons plus sur la seconde option si le potentiel se confirme et avons déjà quelques bonnes idées pour la rendre incontournable aux yeux des fans » complète-t-on du côté des équipes de la LFP.

Néanmoins, l’étude des premières publications postées par la LFP sur le compte Ligue 1 Uber Eats donne quelques indices sur la stratégie éditoriale mise en place.

La LFP, précurseur sur Threads