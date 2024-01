L’AC Ajaccio, très bon élève sur TikTok

Par

L’AC Ajaccio parvient à se classer parmi les premiers clubs hexagonaux – toutes disciplines confondues – sur les principaux indicateurs TikTok. Le club doit ses excellentes performances à une très bonne maîtrise des codes du réseau social. Pourtant, il ne dispose pas de moyens conséquents pour animer ses différents canaux de communication. Enquête sur ce miracle corse.

Avec plus de 20 millions d’utilisateurs par mois en France – dont plus de 70% ont moins de 24 ans – la plateforme TikTok a pris une place considérable dans les stratégies Social Media déployées par les clubs professionnels hexagonaux ces derniers mois. Et, à ce petit jeu, l’AC Ajaccio s’en sort particulièrement bien.

Sur deux des principaux indicateurs de la plateforme, à savoir la taille de la communauté et le nombre total de « J’aime » sur les publications, l’AC Ajaccio se classe dans le top 20 des clubs professionnels français toutes disciplines confondues. En réunissant une communauté de plus de 430 000 abonnés, les Acéistes pointent ainsi au 11e rang national – et figurent bien entendu en tête de Ligue 2. Concernant le nombre de mentions J’aime, l’ACA pointe à la 14e place en cumulant plus de 3,4 millions de cœurs sur ses différentes publications.

Fidèle à sa réputation, l’AC Ajaccio est connu pour développer rapidement ses communautés sur les réseaux sociaux, grâce notamment au recrutement de joueurs disposant d’un fort rayonnement sur les plateformes sociales. La présence de Guillermo Ochoa dans ses effectifs avait un temps stimulé sa croissance sur Facebook ou encore Twitter.

« En 2022 nous avons profité de notre accession en Ligue 1 pour réellement lancer notre compte TikTok. Nous n’avions que très peu investi dans cette plateforme avant cette date. Le club a également profité de la popularité du joueur Youcef Belaïli pour faire rayonner le compte » nous précise ainsi Jean-Dominique Gaziello, Responsable Communication de l’AC Ajaccio. D’ailleurs, deux vidéos mettant en avant les exploits et gestes techniques de l’international algérien (et désormais ex-joueur de l’ACA), font toujours partie des contenus les plus vus du compte, totalisant à elles deux plus de… 7,3 millions de vues !

AC Ajaccio, une visibilité toujours importante sur TikTok

Néanmoins, cela serait très réducteur de résumer les succès rencontrés par l’AC Ajaccio sur TikTok à la présence de joueurs stars. Le club a également su se doter en interne de compétences pour maitriser les codes de ce réseau social. « En parallèle de notre montée en Ligue 1, l’arrivée de notre Community Manager, Antoine Verdier, nous a permis d’être plus dynamiques sur ce réseau. TikTok a ses spécificités et il faut en tenir compte dans la production des contenus tout en étant très régulier. Il y a eu du travail pour en arriver à de tels résultats » nous explique Jean-Dominique Gaziello.

« Nous souhaitons que nos abonnés puissent découvrir l’ACA tout en respectant la philosophie de la plateforme à savoir le divertissement » Jean-Dominique Gaziello – Responsable Communication – AC Ajaccio

En effet, le club corse a très bien compris la philosophie de TikTok, en publiant régulièrement des saynètes et petites vidéos ludiques, en soignant les détails visuels et sonores pour avoir le plus d’impact.

L’AC Ajaccio, très bon élève sur TikTok