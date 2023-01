CS Sedan Ardennes, les yeux rivés vers le professionnalisme

Par

Dix ans après sa dernière saison en Ligue 2, le CS Sedan Ardennes aspire à retrouver au plus vite le football professionnel français. Malgré un solide projet de développement orchestré par son propriétaire, le club ardennais doit néanmoins surmonter plusieurs obstacles pour satisfaire ses ambitions. Eclairage.

« A Sedan, il n’y a pas 36 solutions. Soit on parvient à installer le CSSA au niveau professionnel, soit le club devra évoluer à un niveau régional. Il ne peut pas y avoir de juste milieu. » Marc Dubois, Président du CSSA, ne tourne pas longtemps autour du pot lorsqu’on l’interroge sur les ambitions sportives de son club. Propriétaire de la formation ardennaise depuis 2013, il ne dissimule jamais sa volonté de réintégrer le giron du football professionnel français.

Pourtant, cette saison 2022-23 de National avait bien mal démarré du côté des Ardennes. Le club ne comptait que 3 petits points au bout de 6 journées. Depuis, les Sangliers ont largement redressé la barre, en empochant 20 points sur les 10 dernières journées, faisant du CSSA la meilleure équipe de National sur cette période. Sedan occupe actuellement le 7e rang à seulement 6 points de la montée.

« Aujourd’hui, tout est encore jouable : tant au niveau de la montée que du maintien. C’est tout le challenge de ce championnat de National » analyse avec lucidité Marc Dubois. Avec 6 descentes programmées à l’issue de la saison en ce contexte de réforme, le championnat de National n’a jamais été aussi exigeant sur le plan sportif. Mais aussi économique à en croire le dirigeant ardennais. « Aujourd’hui, il faut être encore plus fort économiquement pour s’extraire d’un championnat comme celui du National. Dans la division, il y a déjà trois clubs qui sont détenus par des grands groupes (ndlr : Red Star FC, ASNL et Berrichonne de Châteauroux). Il est désormais nécessaire de renforcer sa capacité financière pour jouer les premiers rôles » nous explique alors Marc Dubois.

Pour satisfaire ses objectifs, le propriétaire du CSSA est aujourd’hui prêt à ouvrir le capital du club pour y accueillir de nouveaux partenaires et renforcer ses fonds propres. « Pour se donner les moyens de nos ambitions et construire un club au niveau Ligue 1, nous étudions différentes possibilités de recapitalisation. Il est désormais raisonnable de trouver des partenaires en capacité de nous accompagner dans notre projet. Cela ne signifie pas forcément une cession du club. On étudie l’hypothèse d’une augmentation de capital » précise Marc Dubois. Le projet de développement est clair et limpide. Le CSSA cherche à retrouver le monde professionnel pour élargir son rayonnement et devenir le club des Ardennes transfrontalières. En séduisant à terme les cibles B2C et B2B belges et luxembourgeoises. « Si on venait à recevoir le Paris Saint-Germain en Ligue 1, nul doute que des Belges ou des Luxembourgeois se déplaceraient pour assister au match » fait remarquer Marc Dubois.

Mais, avant de songer à la Ligue 1, le CSSA met tout en œuvre pour déjà retrouver la Ligue 2. Un championnat qui permettrait au club de toucher des recettes audiovisuelles conséquentes tout en valorisant son travail de formation / post-formation via les indemnités perçues sur le marché des transferts. De quoi redonner de la cohérence à un modèle économique qui en manque aujourd’hui. « La montée en Ligue 2 est vitale ! Pour schématiser, en jouant en National et dans le contexte actuel, les actionnaires sont obligés d’injecter dans les caisses du club 3 m€ par saison pour le maintenir à flot économiquement et sportivement. Depuis mon arrivée à la tête du club, on a déjà investi 14 m€ en fonds propres » précise Marc Dubois. « Mais c’est déjà le passé, la restructuration est faite, et cette situation va évoluer positivement à travers les actions que nous mettons déjà en place, et à travers les nouveaux projets que nous développons actuellement » ajoute le dirigeant du club ardennais.