Quelles réformes pour solidifier le modèle économique des clubs de National ?

Alors que le statu quo n’est désormais plus possible pour un championnat devenu trop exigeant sur le plan économique, le passage du National à une Ligue 3 professionnelle est actuellement étudié au sein de la FFF. Mais cette réforme permettra-t-elle de corriger tous les maux du 3e échelon du football français ? Rien n’est moins sûr…

« Aujourd’hui, le National, c’est la rencontre entre les mauvais élèves du football professionnel et les meilleurs élèves du monde amateur. On y retrouve donc des clubs au modèle de fonctionnement très varié. Les différents statuts des clubs qui disputent cette compétition est le vrai sujet. Cette disparité ne fait pas sens avec l’idée même de championnat. Normalement, dans une compétition, tout le monde part de la même ligne de départ et le meilleur gagne. »

Le décor est planté par Bernard Goudard, dirigeant de club, passé notamment par le FC Rouen à l’été 2023. Pour notre expert, cette cohabitation entre clubs professionnels ayant connu dans un passé récent la Ligue 2 – voire la Ligue 1 – et des formations issues du monde amateur et conservant ce statut une fois promues en National engendrent d’importantes difficultés économiques et de structuration tout en conférant un caractère illisible à la compétition, entravant alors ses capacités à développer ses revenus.

« Pour les clubs issus du monde professionnel, la principale difficulté qu’ils affrontent en National est le financement de leurs structures qu’ils ont été obligés de développer lors de leur passage en L2 ou L1 c’est-à-dire leur centre de formation, leur centre d’entrainement, la redevance de leur stade même s’ils parviennent généralement à la négocier à la baisse grâce à des collectivités compréhensives… Ils disposent aussi d’un personnel important au niveau administratif » analyse Bernard Goudard.

« De l’autre côté du spectre, quand un club de N2 monte en National, il n’a pas de centre de formation. Il supporte des coûts de structure très faibles par rapport à ses concurrents. En revanche, il n’a pas de marge de manœuvre pour construire ses fondations car il doit tout investir dans sa masse salariale pour se pérenniser à ce niveau. Or, le fait de disposer d’un centre de formation et d’un outil performant d’entrainement, c’est une condition indispensable pour se maintenir au haut niveau. De tels clubs ont alors plutôt vocation à faire l’ascenseur avec le National 2 » complète Bernard Goudard.

Le National, un championnat de passage

En raison notamment de l'absence de recettes TV dans cette discipline, la plupart des clubs venus du monde professionnel n'hésitent pas à prendre de gros risques sur le plan financier pour remonter rapidement en L2, quitte à déséquilibrer de manière significative leur budget.

Quelles réformes pour solidifier le modèle économique des clubs de National ?