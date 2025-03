Par

De plus en plus d’organisations sportives lancent leur application mobile destinée à leurs clients B2B pour mieux animer leur réseau de partenaires. Un canal de communication qui peut également représenter de nouvelles lignes importantes de revenus pour les clubs sachant bien l’exploiter. Décryptage.

« On ne peut plus se contenter de commercialiser exclusivement un spectacle sportif à nos partenaires. Les entreprises attendent désormais un retour sur investissement à travers leurs partenariats dans le sport. » Le constat dressé par Simon Demassiet, Responsable Sponsoring & Billetterie du BCM Gravelines Dunkerque, est partagé par de nombreux professionnels de l’industrie sportive. « A l’ère du digital, les entreprises sont globalement plus regardantes sur le ROI » abonde dans le même sens Romain Duchan, Directeur Commercial du LOSC.

Une telle évolution pousse alors de plus en plus de clubs à réfléchir à de nouveaux outils pour renforcer l’animation et les interactions au sein de leur réseau de partenaires. « Dans un contexte où les droits TV sont incertains et les subventions en baisse, le business club devient la principale source de croissance des revenus pour une majorité d’organisations sportives. Il faut alors lui donner tous les outils pour qu’il progresse. Ce n’est plus assez de proposer un à deux matches par mois à ses partenaires. Les entreprises n’investissent plus à perte dans le sport. Elles veulent générer de nouvelles connexions à travers leurs partenariats » analyse Karl Lefranc, Directeur Général France de Bundeling, éditeur d’applications mobiles à destination notamment des business clubs des organisations sportives.

Face à ces constats, de nombreuses organisations sportives se lancent dans le déploiement d’une application mobile dédiée à leurs partenaires. Le club de Valenciennes FC a ainsi sorti son application, développée par Bundeling, en début de saison 2024-25 à destination des membres de son réseau B2B, le Cercle Rouge et Blanc.

« Au club, nous sommes plongés depuis plusieurs mois dans une réflexion globale sur la manière de reconstruire des liens solides avec l’ensemble des cibles de notre territoire dont les entreprises. On s’est alors interrogé sur les outils qu’on pouvait apporter en plus à nos partenaires. Le développement d’une application a été rapidement une évidence. On a la chance dans nos investissements de pouvoir compter sur un actionnaire qui soutient notre démarche globale en matière de digitalisation » nous précise Louison Auger, Directeur Général Adjoint en charge des revenus et du développement au VAFC.

Le CAP Rugby, club périgourdin évoluant en Nationale, a aussi fait le choix en début de saison de travailler avec Bundeling pour lancer son application mobile. Connaissant une forte croissance de ses activités B2B – le club a enregistré une croissance de 20% de ses revenus issus des partenariats l’an dernier et recense désormais plus de 210 partenaires dans son réseau – le CAP Rugby a misé sur ce nouveau canal de communication pour entretenir sa dynamique avant l’inauguration de son nouveau stade. « Le lancement de l’application a été l’occasion de marquer une petite révolution au sein du club. Cela permet d’améliorer la fan expérience de nos clients B2B. Via l’application, notre partenaire dispose d’une vision à 360° des activités du club, que cela soit au niveau sportif ou business, mais aussi des droits liés à son contrat de partenariat » expose Anthony Clément, Account Manager au CAP Rugby.

Un canal qui devient rapidement central dans l’animation des clubs de partenaires

Alors que l’AS Saint-Etienne a été le premier club de football français à lancer son application B2B à destination de son réseau d’affaires, le Club des Etoiles, il y a plus de deux ans ; ce nouveau canal de communication s’est rapidement imposé comme un instrument essentiel dans les liens tissés avec ses partenaires. 94% des partenaires de l’ASSE ont téléchargé l’application et le club stéphanois y recense près de 160 000 visites par an, soit un volume très important pour un canal réservé aux clients B2B. « 100% de nos nouveaux clients recrutés lors de la dernière intersaison ont téléchargé et adopté l’application » souligne Nicolas Jacq, Directeur Commercial de l’AS Saint-Etienne.

« Quand on commercialise nos produits hospitalités, notre application mobile est quasiment devenue l’argument de vente numéro 1. On offre aux partenaires du LOSC un outil concret de mise en relation. L’application est devenue essentielle dans la vie du réseau d’entreprises du club » indique pour sa part Romain Duchan.

Annuaire des partenaires, messagerie intégrée, marketplace permettant de diffuser ses offres, possibilité de localiser les autres partenaires de son salon en jour de match… les fonctionnalités sont nombreuses pour permettre de développer les connexions entre partenaires à travers une telle application. « On constate deux typologies d’utilisateurs de notre application. Il y a d’un côté les partenaires qui sont proactifs et qui n’hésitent pas à rentrer directement en contact avec les autres membres du BCM Business Club via l’annuaire et la messagerie intégrée. Puis, il y a les partenaires qui préfèrent passer par les équipes du BCM pour obtenir une première mise en relation. Dans tous les cas, l’application permet aux décideurs d’interagir avec leurs pairs » nous décrit Simon Demassiet.

Mais le succès d’une telle application peut également entrainer de nouvelles (bonnes) problématiques à gérer pour les clubs. « Pour s’inscrire aux événements du Club des Etoiles de l’ASSE, il est nécessaire de passer par l’application. Dernièrement, on a lancé un événement pétanque pour environ 300 entreprises. En moins d’une heure, toutes les places ont été prises ! Nos partenaires qui ne sont pas assidus et qui ratent la notification peuvent alors être exclus de nos événements hors match. Les hyperconnectés ont un avantage pour s’inscrire aux événements. Cela devient ainsi un sujet chez nous et on va y remédier avec Bundeling » nous explique Nicolas Jacq.

Au-delà de la valeur ajoutée apportée aux partenaires, l’application mobile B2B constitue aussi un précieux gain de temps pour les clubs dans l’animation de leur réseau. Et notamment pour ceux qui ont connecté l’application à leur prestataire de billetterie. « Désormais, nos partenaires disposent de tout ce dont ils ont besoin dans leur smartphone. Plus besoin d’imprimer leurs billets ou encore leur accès aux parking. Cela nous change la vie. Par le passé, lors des matins de match, nous recevions régulièrement des appels de clients qui ne parvenaient pas à télécharger leurs places à partir du site » décrit Nicolas Jacq. « Avant la mise en ligne de notre application, lors des semaines de match, nos commerciaux devaient s’occuper manuellement de l’envoi des places en PDF. Il fallait alors effectuer le travail pour 150 clients. C’était lourd et fastidieux. Désormais, c’est un gain de temps énorme ! Nos équipes sont désormais bien plus productives sur l’animation du réseau mais aussi en matière de prospection » corrobore Louison Auger.

Bundeling, un acteur en pleine ascension en France et en Europe

Leader européen des applications communautaires, Bundeling parvient à capter une grande partie du marché des applications destinées aux business clubs des organisations sportives au sein de l’Hexagone. Ces derniers mois, de nombreuses organisations de toutes tailles ont opté pour la solution proposée par l’entreprise franco-néerlandaise dont le LOSC, l’ASSE, le Toulouse FC, le VAFC, la JDA Dijon, le BCM Gravelines, le Limoges Handball, Andrézieux-Bouthéon FC… L’entreprise compte à ce jour environ 1 500 clients à travers l’Europe dont plus de 300 au sein de l’industrie sportive.

« Bundeling est aujourd’hui reconnu dans le secteur car l’entreprise travaille avec de très nombreux clubs de haut niveau en France mais aussi en Europe. C’est gage de qualité à nos yeux » nous précise Anthony Clément du CAP Rugby. « On a entendu beaucoup d’échos positifs de la part de nos connaissances dans le milieu du sport. Nous avons alors été convaincus de la valeur ajoutée de la solution » ajoute Louison Auger.

« J’ai découvert le produit développé par Bundeling pour la première fois lors d’un événement B2B organisé par le SV Zulte Waregem auquel j’ai été invité. J’ai immédiatement trouvé l’application ergonomique et friendly-user. Je me suis vite aperçu que c’était l’outil qu’il nous fallait » nous décrit Romain Duchan.

Au-delà de la qualité du produit et des nombreuses fonctionnalités offertes pour répondre aux besoins des business clubs des organisations sportives, le soin accordé à l’accompagnement des organisations sportives par les équipes de Bundeling fait la différence. Ces dernières mettent tout en œuvre pour réussir le lancement de l’application tout en délivrant leurs bonnes pratiques pour animer au mieux la communauté de partenaires tout au long de la saison.

La facilité dans le déploiement de la solution constitue un autre facteur clé de succès. « Concrètement, de notre côté, on peut lancer l’application en 3 semaines et notre client n’a quasiment rien à faire. Il doit juste nous fournir le design – et on peut aussi le créer pour lui s’il n’a pas les ressources en interne – et sa base de données : Excel, CRM…selon la situation et les ressources du client. Puis on s’occupe de tout » décrit Karl Lefranc.

Le modèle tarifaire mis en place par Bundeling lui permet également de séduire tout type d’acteur, aussi bien le club de dimension européenne qu’une formation évoluant en R1. Des frais de setup, à partir de 999€, sont facturés à la livraison de l’application. « On ne demande aucun acompte lors de la signature d’un engagement et on offre des facilités de paiement pour que ces frais ne soient pas une barrière » précise Karl Lefranc. Enfin, un abonnement mensuel, prenant effet au moment du lancement officiel de l’application, est facturé en fonction du nombre d’utilisateurs mais aussi des fonctionnalités déployées. « Aujourd’hui, la grande majorité de nos clients sont sur des abonnements de quelques centaines d’euros. Bien entendu, le produit, tout comme le tarif, évoluent aussi selon la demande. On sait très bien s’adapter en fonction des besoins et du budget des clubs » complète Karl Lefranc.

L’application B2B, un vrai canal de monétisation

Enfin, l’investissement dans une application Bundeling est vite rentabilisée pour un club. En plus des revenus liés à la fidélisation et au recrutement de nouveaux partenaires, ce canal de communication permet de générer de nouvelles lignes de revenus via la commercialisation d’espaces publicitaires. « Les espaces de visibilité se monétisent très bien car il s’agit d’un produit unique. Dans le sport, il n’existe pas de produit de visibilité permettant de s’adresser à une cible 100% B2B. Par exemple, même la panneautique LED ne répond pas spécifiquement à ce besoin » indique Karl Lefranc.

Certains clubs ont déjà pris le pli en commercialisant des espaces à l’année à leurs partenaires. C’est le cas par exemple du BCM Gravelines ou encore du CAP Rugby. Et ils songent déjà à aller plus loin pour encore accroître leurs revenus provenant directement de l’application. « A terme, on aimerait développer des offres plus originales pour permettre aux entreprises de se démarquer sur cette plateforme. Cela pourrait notamment passer par des formats vidéo » conclut Anthony Clément. De belles perspectives s’offrent aux clubs qui ont opté pour Bundeling…

L’application mobile B2B, un véritable « game changer » dans l’animation des réseaux de partenaires