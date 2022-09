LesViolets.Com, l’indépendance chevillée au corps !

Par

Site historique sur l’actualité du TFC, LesViolets.Com s’est imposé au fil des années comme une source d’information incontournable au sein de la communauté toulousaine. Un succès que la plateforme doit au sérieux de ses contenus mais aussi à sa volonté d’entretenir une ligne éditoriale indépendante vis-à-vis du club de la Ville Rose. Portrait.

« Quand je repense au démarrage de l’aventure, jamais je n’aurais pu envisager un tel développement ! Au moment du lancement du site, je n’avais aucune ambition particulière. Aujourd’hui, on enregistre des audiences énormes sur la plateforme. » Alors que LesViolets.Com a fêté au mois de juillet dernier ses 15 ans d’existence, son fondateur et directeur de la publication, Jean-Baptiste Jammes, évoque avec passion et émotion la genèse de cette belle aventure.

Et il y a de quoi ! D’un simple site lancé en 2007 par un lycéen fan inconditionnel du Toulouse Football Club, LesViolets.Com est devenu l’un des médias les plus puissants sur l’actualité du club de la Ville Rose, recensant désormais plus de 3 millions de pages vues par mois et accueillant chaque jour plus de 20 000 visiteurs. « Malgré le fait que le TFC évoluait en Ligue 2, nous avons enregistré l’an dernier notre meilleur année en termes d’audience sur le site. Et la saison 2022-23 démarre sur les chapeaux de roue. Nous allons sûrement encore battre notre record. Chaque jour, on remplit un peu plus de la moitié du Stadium. On perçoit cette hausse de la fréquentation comme une récompense de notre travail » nous indique Jean-Baptiste Jammes, connu également pour animer la tranche 16h/19h sur Fun Radio.

Centre de formation pour journalistes et conférence de presse sur WhatsApp

Concernant le modèle économique, le site vit exclusivement de recettes publicitaires. Des revenus qui permettent de couvrir les frais de fonctionnement et de développement de la plateforme. Des charges qui n’ont cessé d’augmenter en raison de la hausse importante de trafic. Mais pour son fondateur, il n’est pas question de mettre en place un paywall pour générer de nouvelles lignes de revenus.

« Pour moi, le web, c’est de l’information gratuite ! Il est hors de question de faire payer aux supporters du TFC un quelconque abonnement pour accéder aux contenus. Nous visons l’audience la plus large possible. Néanmoins, on nous fait parfois le reproche de diffuser trop d’encarts sur le site. Et c’est vrai ! Mais c’est obligatoire pour couvrir les frais de fonctionnement » nous précise alors Jean-Baptiste Jammes.

LesViolets.Com travaille notamment depuis plus de 10 ans avec la régie chambérienne spécialisée dans le sport, Ad.Mysports. Mais la croissance vertigineuse des audiences enregistrée par la plateforme commence à aiguiser l’appétit des partenaires du… Toulouse FC, qui n’hésitent plus à prendre directement contact avec les équipes du site pour envisager une collaboration.

LesViolets.Com, l’indépendance chevillée au corps !