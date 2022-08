iXpole, l’atout maître pour développer ses revenus de billetterie B2B

Par

Face à la hausse des enjeux financiers liés aux hospitalités, de plus en plus d’organisations sportives européennes s’équipent de logiciels dédiés à la billetterie B2B. Cela constitue une aubaine pour l’éditeur iXpole, pionnier dans le secteur. L’entreprise belge compte bien partir à l’assaut des principaux marchés européens grâce notamment à son expérience acquise en Jupiler Pro League. Portrait.

Comment piloter au mieux la commercialisation de plusieurs centaines voire milliers de sièges à prestation lors de chaque rencontre disputée à domicile ? C’est le défi que doivent désormais relever les principales organisations sportives européennes. Exploitant des enceintes modernes ayant fait la part belle aux loges et autres espaces réceptifs, la billetterie B2B est devenue un enjeu crucial dans la stratégie de développement des clubs. En-dehors des périodes de pandémie, une formation de la dimension du Paris Saint-Germain engrange désormais 50 m€ de revenus d’hospitalités par saison. Un niveau d’activités loin d’être une exception parmi les mastodontes du football européen.

Devant la hausse des volumes de commercialisation de places à prestation et l’importance des enjeux financiers, certains acteurs se sont lancés dans le développement de logiciels dédiés au pilotage de la billetterie B2B. C’est le cas notamment de l’entreprise iXpole qui a démarré ses activités au sein du football professionnel belge en 2014. « L’idée de base part d’un projet pour Anderlecht. Le club avait alors besoin d’une solution pour centraliser toutes ses ventes concernant les hospitalités. Le club voulait se doter d’une solution connectable à son logiciel de gestion SAP. Le consultant de l’époque se rend compte que ce type de solution n’existe pas sur le marché. C’est de ce constat qu’est né iXpole » nous explique Nicolas Claquin, Business Development Manager d’iXpole. La solution adoptée par le champion de Belgique de l’époque va vite faire des émules. Aujourd’hui, une douzaine de clubs professionnels belges utilisent iXpole pour piloter leurs activités de billetterie B2B.

Gain de temps et hausse du panier moyen

Dans le détail, iXpole propose à ses clients un outil de backoffice permettant de centraliser toutes les données contractuelles avec les partenaires et un portail frontoffice transactionnel – nommé Portail VIP – permettant aux entreprises de gérer leurs prestations en parfaite autonomie. Des outils qui facilitent considérablement la gestion au quotidien de l’activité de billetterie B2B.

« Un des principaux arguments que nous mettons en avant pour convaincre les clubs est le fait qu’iXpole facilite grandement le quotidien des équipes en interne. Grâce à la centralisation des données dans le backoffice, tous les événements sont automatisés dont notamment l’envoi des billets, l’édition des factures… Traditionnellement, les données liées aux accords commerciaux avec les entreprises sont réparties entre plusieurs fichiers excel. Le risque d’erreur ou d’oubli existe via ce mode de fonctionnement. L’envoi manuel des billets aux différents partenaires est également source de stress pour les équipes. Et il n’y a pas de valeur ajoutée derrière une telle tâche » précise ainsi Nicolas Claquin.

Autre argument qui fait mouche : l’augmentation du chiffre d’affaires liée aux hospitalités et à la billetterie B2B via l’utilisation des outils iXpole. Grâce au Portail VIP mis en place pour les clubs clients de la solution, les partenaires peuvent sans difficulté upgrader leurs prestations pour une rencontre donnée ou encore acheter des produits de merchandising complémentaires via la plateforme. Et ce n’est pas la seule source de revenus complémentaires. « Certains clubs utilisent le Portail VIP comme un espace de visibilité supplémentaire. C’est une plateforme qui va être consultée par plusieurs centaine voire milliers de personnes à chaque événement. Et ce sont généralement des décisionnaires avec un certain pouvoir d’achat. Pour une entreprise, cela peut être intéressant d’acquérir un espace de visibilité sur cette plateforme » poursuit Nicolas Claquin.

Par ailleurs, le Portail VIP répond aux besoins accrus de flexibilité sans cesse manifestés par les différents acteurs du sport professionnel dans la gestion de leurs activités B2B au stade. « iXpole nous aide grandement dans la gestion de nos partenariats. Grâce à cette solution, nos partenaires peuvent acheter des billets, les télécharger, avoir accès à leur programme de match, à leur convention signée avec le CO… directement depuis leur interface. Nos partenaires sont finalement acteurs de leur propre stratégie de billetterie. C’est un énorme atout dans la gestion au quotidien » nous précisait ainsi au mois d’octobre dernier Julien Rueda, Directeur des Opérations du Castres Olympique, club réunissant entre 900 et 1 200 VIP à chaque rencontre de TOP 14 organisée à Pierre Fabre.