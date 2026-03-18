DFCO, champion des événements d’entreprise

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Le DFCO est très fortement monté en puissance ces derniers mois dans l’organisation des événements B2B en-dehors des jours de match à travers les activités de sa division DFCO Events. Le club bourguignon s’est mué en véritable agence événementielle en capacité de satisfaire toutes les exigences des entreprises grâce à une organisation totalement revue. Eclairage.

« On a tout pour être dynamique en matière de développement B2B. Il y a tout d’abord la grande qualité de nos installations mais aussi la vision de notre présidence et direction. Ils veulent casser les codes pour continuer à grandir. »

Voilà comment Florent Perraud, Responsable Commercial et Evénementiel au DFCO, nous introduit avec enthousiasme le développement des activités B2B du club bourguignon. Il faut dire que l’adjectif dynamique n’est pas galvaudé pour qualifier le développement des activités du DFCO.

Entre les matchs de l’équipe masculine et féminine, les rendez-vous de son business club et les activités B2B coordonnées par sa division DFCO Events, le club accueille ainsi des entreprises lors de 130 événements par an ! « Cela correspond à peu près à un événement tous les trois jours » schématise Florent Perraud.

Pour convaincre les entreprises de confier l’organisation de leurs événements au DFCO, le club a plusieurs (gros) atouts dans sa manche. A commencer par sa grande flexibilité lui permettant de répondre à toute sorte de sollicitation.

« On cherche à faire du sur-mesure. Lors de l’amorce des discussions, on demande à notre client son brief et de nous décrire son événement rêvé. Puis, derrière, on imagine les différents dispositifs et le chiffrage. On part d’une feuille blanche et on construit l’événement ensemble » décrit Florent Perraud.

La qualité des installations dont bénéficie le DFCO est un autre élément majeur dans la montée en puissance du club concernant l’événementiel d’entreprise. Profondément modernisé au cours des dernières années, le club dispose désormais d’une douzaine d’espaces VIP au stade Gaston-Gérard lui permettant d’organiser des événements B2B de différente dimension. Ces derniers mois, le club a également ouvert davantage le Pro Center Roger Martin pour y organiser des événements d’entreprise.

« C’est un bâtiment de 3 500 mètres carrés qui a été conçu dès le départ pour recevoir des séminaires avec notamment un amphithéâtre très haut de gamme. Le Pro Center Roger Martin nous permet de faire le parallèle entre le sport de haut niveau et le monde de l’entreprise. On s’en sert pour développer nos activités B2B » précise Florent Perraud.

Par ailleurs, les entreprises sont ravies d’y organiser leurs événements dans des lieux chargés en symboles. « Peu importe le type d’événement – réunion, séminaire, team building, assemblée générale… – les personnes présentes sont toujours ébahies par le site. Elles n’hésitent d’ailleurs pas à se prendre en photo pour conserver un souvenir de la journée » note Florent Perraud.

Une organisation totalement revue pour gagner en efficacité

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DFCO, champion des événements d’entreprise