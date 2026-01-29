LinkedIn, un gisement de valeur encore inexploité dans le sport professionnel français ?

Par

De nombreux clubs professionnels français ont développé une stratégie de contenus propre à LinkedIn au cours des dernières saisons. Mais ils n’exploitent pas encore tout le potentiel de cette plateforme pour engager leurs communautés et y développer leurs recettes. Eclairage.

Il est loin le temps où LinkedIn ressemblait davantage à une CVthèque sur laquelle on se rendait uniquement pour y dénicher de nouvelles opportunités professionnelles. Ce réseau social a beaucoup évolué ces dernières années – notamment durant la période du Covid-19 – et bon nombre de professionnels, d’experts, de dirigeants et même de marques y prennent la parole tout en engageant (parfois) d’importantes communautés. Cette plateforme est devenue au fil des années le royaume de l’inbound marketing et le paradis des dénicheurs de leads qualifiés, notamment dans l’univers B2B.

Les clubs professionnels ont-ils pour autant un intérêt à développer leur présence sur ce canal ? « Il y a clairement des opportunités business à aller chercher pour les clubs. Sur LinkedIn, on peut aller pêcher du gros poisson pour développer ses revenus de sponsoring. Et c’est particulièrement intéressant en cette période où les clubs de L1 et L2 cherchent à fortement développer leurs recettes hors droits TV » analyse Pierre Roure, Co-Fondateur de Bôjeu, agence de communication spécialisée dans le sport.

De nombreux clubs ont ainsi développé une ligne éditoriale spécifique pour LinkedIn. C’est le cas par exemple du FC Metz depuis déjà plusieurs saisons. « On cherche à publier des informations qui touchent à l’actualité du FC Metz côté business. Et on complète notre stratégie éditoriale en relayant aussi l’ensemble de nos actions en lien avec notre politique RSE » nous confiait il y a quelques mois Julie Decker, Directrice Communication & RSE des Grenats. Le club lorrain n’hésite pas d’ailleurs à tourner des vidéos pour mettre en avant ses partenaires sur la plateforme même si les contenus sont ensuite relayés sur les autres réseaux sociaux.

Top 6 LinkedIn – Sport professionnel français – Janvier 2026

Du côté du Stade Toulousain, le club a aussi mis en place une ligne éditoriale propre à ce canal depuis plusieurs années. « Nous sommes positionnés sur les sujets business, RSE et plus globalement tout ce qui concerne l’image du club » nous résumait dernièrement Vincent Bonnet, Directeur Marketing & Communication du Stade Toulousain. Une stratégie qui porte clairement ses fruits. En termes de communauté, le club de la Ville Rose fait jeu égal avec les locomotives de L1 sur cette plateforme, en recensant plus de 100 000 abonnés sur sa page, soit le troisième score du sport professionnel français derrière le PSG et l’OM !

Quelles bonnes pratiques pour cartonner sur LinkedIn ?

