Comment la FFR maximise son chiffre d’affaires ?

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La Fédération Française de Rugby affiche un niveau de chiffre d’affaires très conséquent ramené à son nombre de licenciés. Une caractéristique qu’elle doit à la forte médiatisation de sa discipline mais aussi à une capacité à tirer d’importantes recettes à partir de sa principale vitrine, le XV de France. Eclairage.

« Les partenaires ne viennent pas de prime abord pour l’écosystème de clubs et de licenciés mais plutôt globalement pour les fans de rugby. » Voilà comment Alexandre Anginot, Directeur Commercial et Marketing de la Fédération Française de Rugby (en partance), nous exposait il y a quelques mois les motivations poussant les (grandes) entreprises à s’associer à la FFR.

Il faut dire que l’institution est particulièrement performante en matière de génération de revenus par rapport à ses homologues. Alors que la FFR ne se situe qu’entre la 9e et la 11e place en France, en fonction des années, en nombre de licenciés et que son réseau de clubs est nettement moins dense que celui de la FFF ou encore de la FFT avec un peu moins de 2 000 structures affiliées sur l’ensemble du territoire ; elle se hisse systématiquement sur le podium des fédérations tricolores générant le plus important chiffre d’affaires, avec un peu plus de 133 m€ de produits d’exploitation encaissés en 2025.

Une performance que la FFR doit notamment à l’engouement et à la forte médiatisation de ses principales vitrines dont le XV de France. Chaque match des Bleus du Tournoi des 6 Nations rassemble désormais plus de 7 millions de téléspectateurs, illustrant le niveau de popularité de l’équipe dans l’Hexagone. Malgré une concurrence forte en matière de programmation, le dernier Crunch offrant la victoire aux Bleus dans le tournoi a rassemblé en moyenne 8,02 millions de téléspectateurs sur France 2.

Les sponsors de la FFR sont désormais prêts à payer un ticket d’entrée relativement conséquent pour parrainer une équipe de France – et même des équipes de France – très suivies. Et la concurrence est également plus rude au niveau des diffuseurs pour acquérir les droits TV des rencontres du XV de France, avec l’appétit grandissant de TF1 pour la discipline. Les revenus tirés des partenariats commerciaux représentent environ 40 m€ par an pour la FFR. Quand on y ajoute les droits médias, on atteint un montant proche de 75m€, correspondant alors à 55% des revenus de la fédération.

FFR, un ratio CA par licencié bien supérieur aux autres fédérations

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Comment la FFR maximise son chiffre d’affaires ?