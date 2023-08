La capsule audio, solution idéale pour développer ses activités e-commerce ?

Par

De nombreuses organisations sportives cherchent à développer les ventes de produits dérivés à travers leur boutique en ligne. Sauf qu’elles rencontrent des difficultés à mettre en place une expérience d’achat à la hauteur de la passion que suscitent leurs activités. Pourtant, des solutions existent pour enrichir l’expérience en ligne à l’image des capsules audio. Avec des résultats déjà convaincants auprès de gros acteurs de l’e-commerce ayant adopté un tel dispositif. Eclairage.

Ecouter le descriptif du nouveau maillot enregistré par le capitaine de l’équipe directement sur la fiche produit. Ou encore consulter le témoignage client laissé… par une ancienne gloire du club. Voilà quelques exemples d’enrichissement de l’expérience d’achat que peuvent mettre en place les organisations sportives et autres clubs professionnels sur leur boutique en ligne grâce à l’intégration de capsules audio. La stimulation d’un sens supplémentaire dans l’expérience d’achat en ligne au sein d’une activité générant autant d’émotions que le sport est une piste particulièrement intéressante à creuser pour les acteurs de cette industrie. Surtout quand il s’agit d’audio.

« Le rapport à l’audio a complètement changé ces dernières années dans notre consommation de contenus mais aussi dans notre manière de communiquer. L’essor des podcasts est incontestable. Aujourd’hui, un Français sur trois écoute au moins un podcast natif par mois. Les jeunes générations ont aussi changé leur manière d’échanger. Désormais, leur messagerie WhatsApp compte plus de mémo-vocaux que de messages textes. Et cette évolution concerne toutes les générations. Aujourd’hui, bon nombre d’entre nous utilisons notre smartphone pour faire une recherche vocale sur Google car c’est plus simple d’utilisation » analyse Johann Desjardins, Co-Fondateur de la start-up Ekoo, solution de capsules vidéo pour les (e)-commerçants.

Jusqu’à présent, cette vague de l’audio n’avait que très peu atteint le monde de l’e-commerce. Pourtant, l’intégration de capsules permet parfaitement de répondre aux changements de comportement d’achat selon Johann Desjardins. « Aujourd’hui, les consommateurs veulent une expérience d’achat fluide tout en obtenant plus d’information sur les produits. Ils veulent en savoir plus sur leur histoire, leur mode de fabrication, le côté éco-responsable mais sans faire de gros efforts de lecture. C’est paradoxal. Justement, l’audio permet de répondre à ce paradoxe » nous explique alors le dirigeant de la start-up lilloise, préconisant la création de capsules audio de 30 à 40 secondes au sein desquelles les marques peuvent prendre la parole pour notamment raconter les bénéfices de leurs produits. « Cela humanise la relation avec le client. Le site renvoie alors un côté plus chaleureux car ce sont les collaborateurs qui s’expriment. On met une ou des voix sur une marque » poursuit Johann Desjardins.

De nombreux e-commerçants s’intéressent à l’audio pour enrichir l’expérience d’achat

Après seulement un an et demi d’activité, les équipes d’Ekoo sont déjà parvenues à convaincre une trentaine de grands acteurs de l’e-commerce français d’adopter leur solution.

La capsule audio, solution idéale pour développer ses activités e-commerce ?