Le développement d’un centre de formation performant contribue fortement à l’accroissement de la compétitivité sportive et économique d’un club professionnel. Pourtant, d’un point de vue financier, cet actif reste très difficile à évaluer, en raison précisément du caractère imprévisible de ses résultats. Décryptage.

Malo Gusto, Castello Lukeba et Bradley Barcola. Voilà trois purs produits de la formation lyonnaise dernièrement vendus par l’OL à des clubs de haut standing européen. Trois opérations qui ont permis au club rhodanien de faire rentrer la « bagatelle » de 115 m€ – hors intéressement sur de futures ventes.

Ces trois transferts symbolisent le savoir-faire développé ces dernières années par l’Olympique Lyonnais en matière de formation. Des compétences reconnues dans le milieu et qui ne datent pas d’hier puisque l’OL truste les premières places du classement des centres de formation dressé par la FFF depuis déjà plus d’une dizaine d’années. Une qualité de travail qui a permis au club d’incorporer ces dernières saisons de nombreux joueurs issus de sa formation à son effectif professionnel tout en générant des plus-values récurrentes sur le marché des transferts. Un élément qui a sans doute compté au moment de la prise de participation majoritaire de John Textor et ses partenaires au capital de l’OL fin 2022 via une opération chiffrée à 800 m€.

Des études montrent une corrélation entre valeur de marché d’un joueur et qualité de son centre de formation

L’Olympique Lyonnais n’est évidemment pas le seul club de L1 à tirer de substantiels revenus issus des produits de sa formation.

Comment estimer la valeur d’un centre de formation ?