Quelle structure de gouvernance pour maximiser l’impact économique d’une ligue professionnelle ?

De la ligue fermée nord-américaine au système pyramidal européen, il existe une multitude d’approches en matière de gouvernance des ligues professionnelles en fonction des disciplines et des marchés. Les choix retenus génèrent un impact économique important pour les différentes parties prenantes directes et indirectes, dont les clubs, mais influencent aussi grandement leur stratégie de développement à long terme. Par Antoine Duval, Consultant en stratégie auprès des organisations sportives au sein de Six Sports Management.

La gestion des championnats professionnels possède un véritable potentiel pour le développement d’une économie autour du sport aux échelles nationale et régionale. Au niveau de leur gouvernance, il existe plusieurs leviers sur lesquels ils peuvent jouer pour développer leur impact tels que l’intégration de nouvelles équipes pour multiplier les matchs et élargir leur audience à de nouveaux territoires. Ce faisant, ils ont l’ambition de générer une valeur supplémentaire liée à l’acquisition de droits redistribués aux différentes parties prenantes des compétitions concernées. Néanmoins, si ces leviers « visibles » ont un impact réel pour la maximisation de la valeur économique d’une ligue, en amont, la structuration de son organisation est susceptible d’avoir des implications encore plus importantes. L’organisation et la gouvernance d’une ligue peuvent offrir des perspectives en vue de maximiser son impact économique pour les différents acteurs qui l’entourent comme ceux qui souhaiteraient, à terme, l’intégrer.

Le modèle européen de ligues professionnelles repose sur la délégation du droit à organiser les compétitions de premières divisions par la fédération nationale du sport concerné. Ce faisant, elles se structurent comme des organisations qui ont l’ambition de maximiser la valeur des compétitions dont elles possèdent les droits. Leur raison d’être est de générer des revenus qui seront redistribués aux clubs selon une clé de répartition prédéfinie après avoir assumé leurs frais de fonctionnement. Tout l’enjeu de la ligue est alors de réfléchir à la manière la plus efficace de structurer et commercialiser son championnat pour que l’ensemble des clubs en obtiennent des retombées financières, nécessaires à la performance et à son attractivité. Ces revenus sont principalement des droits TV et du sponsoring. Les ligues européennes jouent un rôle fondamental pour assurer la continuité de l’activité des entreprises (ndlr : clubs) qui y sont liées, en témoigne l’impact des négociations ratées des droits TV de la Ligue 1.

De leur côté, les clubs sont indépendants dans la gestion de leur budget et organisation, bien que contrôlés. Les revenus redistribués par la ligue sont ainsi des revenus complémentaires pour les clubs, souvent substantiels mais qui viennent s’ajouter à leurs recettes directes : sponsoring, billetterie, merchandising… De fait, le risque de gestion est plus important pour les clubs qui peuvent perdre beaucoup de revenus d’une année sur l’autre s’ils venaient à ne pas renouveler certains contrats de sponsoring importants ou pire, être relégués. L’impact d’une relégation peut alors s’avérer catastrophique.

Après avoir constitué un budget sur plusieurs exercices et signé les contrats de travail de joueurs sur plusieurs saisons, une relégation, que ce soit de la première vers la deuxième division où les droits TV sont bien moindres voire, pire, une relégation au niveau amateur, peut laisser un club avec une structure de coûts en désaccord complet avec ses revenus. La masse salariale, contractualisée sur plusieurs saisons et dont le montant dépasse régulièrement les 60% des revenus d’exploitation d’un club est ainsi un sujet crucial de gestion. L’équilibre est particulièrement fragile dans ces modèles occidentaux où les clubs sont rarement bénéficiaires et s’appuient encore sur des investisseurs intéressés par la génération de plus-value sur leur valeur globale. Si la gestion de la ligue a un impact conséquent sur l’équilibre économique des clubs, force est de constater que la contraposée est aussi vraie. La mauvaise gestion des clubs représente une réelle menace pour les ligues, qui s’intéressent alors à leur régulation.

Une régulation économique plus stricte pour prévenir les défaillances

Quelle structure de gouvernance pour maximiser l’impact économique d’une ligue professionnelle ?