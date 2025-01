Comment attirer les sponsors dans le sport au féminin ?

Par

De nombreux clubs féminins français de premier plan ont décidé de placer les leviers RSE au cœur de leurs argumentaires pour convaincre les marques d’investir en sponsoring. Est-ce pour autant la bonne option pour développer dans la durée ses revenus issus des partenariats ? Décryptage.

« Notre section féminine incarne des valeurs fortes comme l’inclusion, l’égalité et l’excellence sportive. Ces valeurs résonnent auprès du public et permettent aux marques de renforcer leur image de manière positive. En soutenant le football féminin, les annonceurs participent concrètement au développement du sport féminin et à la promotion de l’égalité dans le sport. Cela s’inscrit parfaitement dans les stratégies de responsabilité sociale des entreprises. »

C’est de cette manière que l’Olympique de Marseille nous décrivait dernièrement les principaux arguments exposés aux annonceurs pour les convaincre de s’engager auprès de sa section féminine, en marge de l’annonce du renforcement de son partenariat avec FDJ. L’OM appuie fortement sur les leviers RSE, dont notamment la défense de l’égalité femmes-hommes et des valeurs de parité, pour diriger les investissements de ses partenaires vers son équipe féminine. Et le club phocéen est loin d’être un cas isolé au sein de l’Hexagone.

« Le football féminin incarne des valeurs fortes d’engagement, de diversité et de résilience, offrant aux entreprises une plateforme idéale pour promouvoir leur vision d’égalité, de performance, et de leadership inclusif » commentait dernièrement Michelle Gilbert, Chief Corporate Communications Manager du Paris Saint-Germain, lors de l’officialisation de la prolongation du partenariat entre la section féminine du PSG et Deloitte.

Mais « vendre » un engagement RSE derrière la commercialisation d’un package de sponsoring, est-ce la bonne démarche à suivre pour développer ses activités issues des partenariats dans le sport au féminin de haut niveau ? « Pour le moment, la réponse est clairement positive. Il faut raconter quelque chose pour vendre du sponsoring. La performance pure ne se commercialise pas. Et ce constat est également valable pour les plus belles réussites du sport au féminin hexagonal telles que l’Olympique Lyonnais ou encore le Metz Handball » analyse Quentin Boissard, Enseignant en Marketing du sport et Fondateur du média Ecosport Women.

« A l’OL, on cherche à embrasser des valeurs d’empowerment et de leadership au féminin. Michele Kang, la nouvelle propriétaire du club, est très engagée sur ces thématiques. Le financement privé du sport au féminin en France passe par la mise en avant des véhicules RSE. Cela colle bien au développement des disciplines » poursuit notre expert.

Les critères business absents des discussions ?

Alors que les valeurs associées au développement du sport au féminin jouent un rôle central dans l’engagement des marques en France ; certaines études portant sur d’autres marchés montrent qu’un investissement auprès d’un club féminin ou d’une athlète peut s’avérer être un choix très intéressant d’un point de vue économique et marketing. Contenu de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu masqué de l'article... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel tortor facilisis, vulputate magna at, pulvinar arcu. Maecenas sollicitudin turpis a mauris ultrices, ac dignissim nunc auctor. Aenean feugiat, odio in facilisis sollicitudin, augue lectus elementum felis, ut lacinia nulla urna ac urna. Nullam vitae est a risus dictum congue. Cras non lacus id magna scelerisque sodales. Curabitur non fermentum odio, vitae accumsan odio. Contenu réservé aux abonnés Pour lire l'intégralité de cet article, abonnez-vous ou connectez-vous. Déjà abonné ? Se connecter

Comment attirer les sponsors dans le sport au féminin ?