En cette saison 2023-24, le HBC Nantes enregistre une hausse très importante de ses activités de merchandising. Alors que sa collaboration avec Nike n’est pas étrangère à cette dynamique, le club nantais a su associer les bons ingrédients pour faire décoller les ventes de ses produits dérivés. Eclairage.

Près de 200% ! C’est le taux de croissance de son chiffre d’affaires de merchandising que devrait afficher le HBC Nantes à l’issue de cette saison par rapport à l’exercice 2021-22. En seulement deux ans, le club de Liqui Moly Starligue est tout simplement parvenu à tripler ses activités issues de la commercialisation des produits dérivés.

« Cette forte croissance n’est pas illogique car, avant mon arrivée, il n’y avait personne à temps plein sur le pilotage des activités de merchandising. Avec la signature de l’accord avec Nike, le club a anticipé des besoins plus importants pour répondre à la demande des fans mais aussi de notre nouvel équipementier. Le HBC Nantes a alors manifesté une réelle volonté de développer ses activités de merchandising » décrypte ainsi Nicolas Biotteau, Responsable Merchandising & Equipements du HBC Nantes.

Le recrutement de ce dernier, finalisé en mai 2022, a alors permis au HBC Nantes d’enclencher de nouveaux projets tout en étoffant les process afin d’accompagner cette croissance d’activité. « On a aujourd’hui un fonctionnement beaucoup plus professionnel. Par exemple, chacun de nos produits dispose désormais d’un code barre. Ce n’était pas forcément le cas par le passé. Cela permet de fluidifier les ventes et de mieux gérer l’activité » illustre Nicolas Biotteau.

Effet Nike et élargissement des gammes

Un des changements majeurs ayant bouleversé les activités de merchandising du HBC Nantes est bien sûr la signature du contrat équipementier avec Nike.

Merch’ : comment le HBC Nantes a enclenché une forte croissance de ses activités ?