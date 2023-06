L. Salvaudon (RMC Sport) : « Notre chaîne Twitch est déjà rentable »

Par

Directeur de la rédaction des chaînes TV et Twitch, Laurent Salvaudon est en poste depuis la création de RMC Sport – anciennement SFR Sport – en 2016. Pour Ecofoot.fr, il dresse le bilan de la saison et revient notamment sur la Ligue des champions, les droits tv, la croissance du MMA et les formats qui sont développés par ses équipes. Entretien réalisé par Mathieu Poplimont, Fondateur de Sparring Partner et Animateur du podcast Le Sport Business.

La Ligue des champions s’est achevée il y a quelques jours. Êtes-vous satisfait de cette édition 2023 ?

Cela n’a pas forcément été la meilleure saison de l’histoire de la Champions League. J’ai trouvé que cela manquait d’émotion. On était passé par quatre saisons précédentes complétement folles entre la finale du PSG, le covid et le parcours du Real Madrid. Cette année a manqué de sel mais pour l’antenne c’est une année très satisfaisante. Pour la première fois, nous étions totalement délocalisés en bord terrain, sans plateau à Paris, avec Jean-Baptiste Boursier et notre consultant Johan Djourou, une belle révélation. On a eu une saison très riche et je suis très content de l’antenne qui a été rendue. Le fait d’avoir été sur place nous a donné plein de moments géniaux avec des acteurs du jeu qui sont venus au bord du terrain juste après le match grâce à la présence de Johan Djourou qui a joué au plus haut niveau. On a bien relayé ces moments d’antenne sur les réseaux sociaux de RMC Sport.

C’est un dispositif lourd au niveau de la logistique…

Le fait de tout produire sur place nécessite une forme d’agilité. Tous les stades ne sont pas conçus pareil, vous n’avez donc pas les mêmes espaces au bord du terrain à Madrid, à Milan ou à Liverpool. Cela nécessite une agilité de la part des équipes de production dirigées par Luc Pannier, c’est un boulot d’équilibriste. Ces équipes-là vont prendre l’avion à six heures du matin pour se déplacer le mardi, prendre l’antenne jusqu’à minuit et demi, aller à l’hôtel à deux heures du matin puis reprendre l’avion à six heures pour une autre destination et rentrer le jeudi. On a aussi eu l’Europa League et l’Europa Conference League depuis Paris. Je suis un peu déçu du parcours des clubs français mais ces compétitions n’ont rien à envier à la Champions League.

Le duo Jean-Baptiste Boursier et Johan Djourou ont animé les soirées de Champions League en bord de terrain sur les antennes de RMC Sport lors de la saison 2022-23 – Photo : Icon Sport

Cette saison encore, vous avez proposé des longs formats autour de la Ligue des champions à l’antenne et sur votre chaîne Youtube. Quel est l’objectif final ? Cette stratégie éditoriale permet-elle d’augmenter significativement les abonnements ?

La marque s’appelle “Film RMC Sport”, c’est devenu un emblème. C’est une écriture spéciale basée sur l’émotion, l’inside, les caméras isolées. On a énormément de retours sur ce produit, que ce soit sur le foot ou les sports de combat. Cette marque représente énormément de millions de vues par an et permet de donner une identité à RMC Sport, qui diffère de ce qu’on peut voir ailleurs. Les gens ont beaucoup de matchs à consommer, c’est nécessaire de leur faire vivre le match autrement, plus en recul, en émotion, en narration.

« La leçon d’une vie »: Le film RMC Sport du chef d’œuvre du Man City de Guardiola face au Real Madrid

Aujourd’hui, c’est une partie prenante de notre offre. Nous sommes plébiscités sur ce produit, il y a une attente. On se prend même parfois des coups de pression lorsque les gens estiment qu’on ne sort pas le film assez vite après un match. Certains des films ont été vus 7 à 8 millions de fois quand même, c’est considérable. En les proposant sur Youtube, l’objectif est de leur donner le plus large écho possible et faire la promotion des chaînes de télé. Ces films représentent un investissement important, en temps et en argent.

Vos droits pour ces coupes européennes s’arrêteront en 2024. Négociez-vous un nouveau contrat de co-diffusion avec Canal+ concernant la Ligue des champions ?

L. Salvaudon (RMC Sport) : « Notre chaîne Twitch est déjà rentable »