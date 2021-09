Partenaire iXpole, la solution incontournable pour développer ses revenus B2B en jour de match Par

Avec l’augmentation des sièges à prestation, il est devenu indispensable pour les clubs et organisateurs d’événements de s’équiper en solutions de gestion performantes pour développer au mieux leurs activités B2B. Grâce à sa plateforme SaaS spécifiquement conçue pour répondre aux besoins des organisations sportives, iXpole s’impose comme un précieux allié dans la conduite des activités B2B en jour de match. Lors d’un entretien accordé à Ecofoot.fr, Nicolas Claquin, Business Developer France d’iXpole, revient sur les atouts de sa plateforme tout en rappelant les facteurs clés de succès à réunir pour optimiser ses revenus B2B en jour de match.

Pouvez-vous nous présenter la solution iXpole ? A quels besoins spécifiques répond-elle ?

La solution iXpole est une plateforme en SaaS – accessible en ligne depuis un simple navigateur internet – permettant de gérer, et surtout automatiser, l’ensemble des opérations B2B du club. Le but d’iXpole est d’aider les clubs et les organisateurs d’événements à développer leurs opérations B2B pour qu’elles deviennent la source la plus importante de revenus jour de match tout en réduisant le stress des équipes.

Pour y parvenir, nous nous appuyons sur 3 principaux piliers. Le premier de ces piliers concerne l’expérience client. En effet, grâce à notre plateforme, les clubs peuvent proposer à leurs partenaires une expérience constante avant, pendant, et après l’événement. Un des principaux éléments de cette expérience client enrichie est le portail VIP qui donne plus d’autonomie aux partenaires, et permet d’automatiser de nombreuses opérations au sein du club. Ils sont ainsi surs d’avoir accès à la bonne prestation le jour du match, et que la bonne facture sera émise.

Le deuxième pilier concerne l’augmentation des revenus liés aux hospitalités VIP et au sponsoring. iXpole permet de donner rapidement une vue sur l’ensemble des activités commerciales du club et donne l’opportunité́ de déterminer les axes de progression. Les outils présents dans la plateforme iXpole offrent aussi plus de souplesse dans la gestion des offres et de nouvelles perspectives commerciales aux clubs : upsell, cross-sell…

Ce qui nous amène au troisième et dernier pilier. En offrant de l’autonomie et une plus grande automatisation des activités, les équipes du club passent moins de temps sur la gestion opérationnelle. La bonne information est transmise aux bonnes personnes, sans intervention extérieure, diminuant ainsi le stress des équipes lors des jours de match. Ils peuvent alors se concentrer sur leur cœur de métier c’est-à-dire la vente.

Les organisations sportives ont eu tendance ces dernières années à multiplier leurs offres d’hospitalités – en proposant notamment plus de flexibilité́ – pour attirer de nouveaux partenaires et développer leurs revenus. La solution d’iXpole répond-elle à ces nouveaux enjeux liés à la stratégie et aux opérations B2B ?

C’est en effet l’essence même d’iXpole. Nous souhaitons mettre à disposition des clubs les ressources pour qu’ils puissent vraiment mettre en œuvre leur politique commerciale et leurs offres. De nombreux clubs se limitent dans leurs offres, faute d’un outil adéquat qui leur permettrait de gérer facilement leurs activités.

Mais nous allons encore plus loin. C’est le cas par exemple avec le portail client, en mode self-service, qui donne une grande autonomie aux partenaires et leur permet par exemple de réserver et payer leurs propres prestations complémentaires, sans que le club ait à faire quoi que ce soit.

Un autre outil mis à la disposition de leur personnel hospitalité́ est notre VIP Desk qui, à partir d’un simple lecteur, permet d’avoir toutes les informations concernant la prestation du partenaire, et lui remettre dès son entrée au stade les bons éléments : bracelets, badges, merchandising…

Quel est le profil type du client iXpole ? Combien de clients comptez-vous à ce jour sur le marché́ français et européen ?

La solution iXpole s’adresse à des clubs avec des revenus liés aux hospitalités assez importants, de l’ordre de plusieurs centaines de milliers d’euros au minimum. A l’heure actuelle, iXpole compte une trentaine de clients en Europe dans plusieurs championnats majeurs : Jupiler League en Belgique, en Ligue 1, Ligue 2, ou encore Top 14 en France, et en Eredivisie aux Pays-Bas. Nous gérons également les activités B2B de stades et arenas, tels que la Johan Cruyff Arena à Amsterdam, ou le Sportpaleis (Groupe Live Nation) à Anvers.

Quel niveau d’investissement doit prévoir une organisation sportive pour adopter la solution iXpole ?

L’investissement va bien entendu dépendre de la taille du projet ainsi que de sa complexité́. On peut se situer dans des ordres de grandeur comparables à celui d’un système de billetterie. De plus, il faut garder à l’esprit que l’investissement est aussi humain en allouant des ressources en charge du projet sur le plan de sa mise en œuvre mais également de l’adhésion des équipes à la mise en place d’une telle plateforme.

Enfin, ce type de projet doit être inclus dans un processus de transformation digitale du club. Ce sont des projets qui sont généralement longs et qui s’étalent sur plusieurs saisons – très souvent entre 3 et 5 saisons. C’est également un point très important à prendre en compte.

A vos yeux, le potentiel de développement de billetterie B2B au sein du sport professionnel français est-il important ?

Justement, on ne parle pas uniquement de billetterie B2B, mais vraiment d’une expérience client au sens large : la prestation traiteur, la « fan experience » pendant le match, l’après-match… Au même titre que la fan experience prend de plus en plus d’importance en B2C, l’expérience des invités dispose d’un réel potentiel de développement dans les années à venir. Les invités ne veulent plus vivre quinze ou vingt fois la même expérience dans l’année. Comme les fans, ils demandent à être surpris.

Enfin, il ne faut pas oublier l’aspect commercial pour les clubs qui est très important. Quand on sait qu’en moyenne les invités ne représentent que 10% des sièges, on peut facilement imaginer qu’il existe de vraies possibilités de développement sur ces créneaux.

Quels seront les futurs projets de développement d’iXpole ?

Nous souhaitons tout d’abord continuer à nous focaliser sur l’expérience offerte aux invités. Cela passe notamment par les moyens de communication avec le client. Dans cet ordre d’idée, nous souhaitons élargir les fonctionnalités du portail VIP et de son pendant pour l’événementiel, le VIP Booker. Enfin un soin tout particulier va continuer à être apporté au VIP Desk, le guichet unique à destination du personnel hospitalité́ et des invités pour les jours de match.

Sur le plan commercial, nous souhaitons continuer à maintenir notre statut de leader en Belgique, renforcer notre présence en France et aux Pays-Bas, et explorer de nouveaux marchés comme le Royaume-Uni.

Enfin, nous allons être de plus en plus impliqués dans des événements à caractère unique. C’est le cas par exemple en septembre avec le championnat du monde de cyclisme sur route qui est organisé dans 4 différentes villes Flamandes. Avec plus de 9 000 invités pour un événement qui se tient après la période que nous venons de traverser, c’est clairement un signe positif pour l’avenir. Et c’est également un axe de développement fort pour iXpole.

