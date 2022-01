Adjan, le centre de formation des growth hackers du sport-business

Par

Grâce à son modèle innovant basé sur l’alternance et les synergies créées avec les autres entités du groupe, Adjan Business School forme des commerciaux en capacité de développer significativement les activités des structures sportives avant même la fin de leur cursus. Un modèle de formation en immersion qui devrait rapidement s’imposer au sein du sport français.

Contribuer à la montée en puissance du sport amateur et professionnel hexagonal en formant une nouvelle génération de commerciaux et de responsables de structure sportive en capacité de piloter la croissance de leur organisation. C’est la promesse que relève Adjan Business School à travers ses formations professionnalisantes de niveau Bac +2.

Ayant mis sur pied deux cursus sur 12 mois – Responsable de Petite et Moyenne Structure Sportive et Responsable Business Development – Adjan Business School mise sur les vertus de l’alternance et un enseignement pratique collant aux problématiques du terrain pour former des étudiants immédiatement opérationnels et en capacité de développer les revenus des structures d’accueil.

« On a conçu deux formations qui vont vraiment répondre aux besoins du marché. On forme des commerciaux qui sont immédiatement opérationnels avec des méthodes innovantes – monétisation de la donnée, animation du réseau B2B… – et en capacité de vendre des partenariats. Nous ne dispensons pas une formation généraliste qui est souvent trop théorique. Nous accueillons des petites promotions d’une quinzaine d’étudiants et nous concevons un programme sur-mesure. On attribue un formateur-référent à chaque promotion qui va suivre les apprentis tout au long de leur parcours » précise Maëva Ouizman, Responsable Pédagogique d’ADJAN Business School.

« On enrichit nos formations de notre expérience-terrain grâce aux autres activités développées par le groupe Adjan » Adrien Jannel – Fondateur – Adjan

Les étudiants intégrant Adjan Business School ont ainsi la chance de bénéficier de cours dispensés par des professionnels reconnus pour leur expertise commerciale, en droit du sport, en marketing digital ou encore pour leur grande connaissance du secteur du sport. Des intervenants prestigieux tels que Michael Aguilar – conférencier ayant formé des milliers de commerciaux à ses méthodes de vente et auteur de 12 ouvrages – Miguel Delecourt – reconnu pour son expertise sur les réseaux sociaux – Tatiana Vassine – Avocate et experte en droit du sport ou encore Benjamin Roumegoux – expert en sport-business – animent les différentes sessions. Par ailleurs, 80% des cours sont réalisés en distanciel pour permettre à l’alternant de passer le plus de temps possible dans sa structure d’accueil. Mais les avantages offerts par Adjan Business School ne s’arrêtent pas là.

« On enrichit nos formations de notre expérience-terrain grâce aux autres activités développées par le groupe Adjan. Nous maitrisons les process pour vendre des partenariats dans un club de Ligue 1 comme dans un club de District. Par exemple, on propose des méthodes innovantes pour développer les partenariats d’un club amateur. On suggère ainsi à nos étudiants de s’intéresser aux mécaniques de jeu-concours ou encore de réaliser des opérations digitales pour apporter un vrai retour sur investissement aux partenaires. On travaille également beaucoup sur les logiques de réseaux. Grâce aux synergies développées avec Adjan Business Sport, nous offrons lors de nos séminaires et évènements l’opportunité à nos candidats de rencontrer des entreprises de notre réseau. Ils peuvent alors les démarcher pour développer immédiatement le chiffre d’affaires de leur structure d’accueil » poursuit Adrien Jannel, Fondateur d’Adjan.

Sur le terrain, les résultats sont au rendez-vous pour les structures accueillant les étudiants d’Adjan Business School. Maxime Pasquet, suivant la formation Business Developer, a rejoint l’UF Maconnais (R1) il y a quatre mois. Contribuant à la création d’un réseau de partenaires, son travail de prospection commerciale – en collaboration avec les équipes du club – a permis de fédérer une quarantaine d’entreprises du territoire. Les nouveaux accords négociés par Maxime ont généré un chiffre d’affaires additionnel de 35 000 € pour le club jusqu’à présent. Avec pour objectif de franchir la barre des 50 000 € d’ici la fin de la saison.

« Pour réussir en tant que commercial dans le sport, il faut beaucoup d’idées et sans cesse les renouveler. Aujourd’hui, le sponsoring, ce n’est plus seulement vendre un support publicitaire. Il faut démontrer aux entreprises que nous sommes en mesure de leur apporter de nouveaux clients. Il est nécessaire de mettre en place des actions ciblées en capacité de répondre aux besoins des annonceurs. Ma formation suivie chez Adjan Business School me donne tous les outils pour réussir dans ce domaine » témoigne ainsi Maxime Pasquet.

« Pour réussir en tant que commercial dans le sport, il faut beaucoup d’idées et sans cesse les renouveler » Maxime Pasquet – Chargé de Partenariats – UF Maconnais

Des mots qui sont suivis d’actions. Alors que l’UF Mâconais a pour principal partenaire LD Formation depuis plusieurs saisons, le club ne disposait pas dans son réseau d’une entreprise informatique en capacité de répondre aux besoins en matériel de son principal sponsor. Adjan a alors mis à disposition son réseau de 1 500 partenaires ce qui a permis de répondre aux besoins du club.

Des coûts réduits pour tous les acteurs

Alors que les structures d’accueil enregistrent rapidement des revenus additionnels en accueillant des alternants d’Adjan Business School ; l’investissement financier dans le recrutement d’un apprenti est quasi-nul. En effet, une aide de l’Etat allant jusqu’à 8 000 € – dispositif en vigueur jusqu’au 30 juin 2022 et qui sera par la suite remplacé par l’aide unique – permet de couvrir une grande partie de la rémunération de l’apprenti âgé de moins de 30 ans. De plus, l’entreprise bénéficie d’une exonération de cotisations patronales sur son salaire.

Grille salariale d’un alternant – Document Adjan Business School

« Le président d’un club amateur doit comprendre que l’alternance peut lui permettre de professionnaliser le fonctionnement de sa structure sans prendre de risques financiers. Quand un club embauche un commercial en CDD ou CDI, il commence à être rentable à partir de 6 à 8 mois. Les petites structures n’ont pas forcément la trésorerie pour supporter 8 mois de salaire sans faire rentrer des recettes additionnelles. Et le résultat peut être incertain. Via notre fonctionnement, un club va avoir le temps de jauger l’alternant accueilli et mesurer l’efficacité de son travail. Il aura également le temps de faire rentrer le nombre de partenaires additionnels nécessaires pour pouvoir ensuite financer son embauche en CDI » explique Adrien Jannel. Un modèle qui semble fonctionner : 83% des alternants d’Adjan Business School sont embauchés à l’issue de leur formation par leur établissement d’accueil ou une entreprise tierce.

Concernant la formation, aucun surcoût n’est supporté par l’apprenti ou l’établissement d’accueil, à condition qu’elle soit prise en charge par l’OPCO* dont dépend le club. « Je me bats pour que les jeunes ne rentrent pas dans la vie active avec un crédit à rembourser. Par ailleurs, je pense qu’il y a un gros travail de sensibilisation à mener concernant l’OPCO auprès des clubs. Beaucoup d’entre eux ne connaissent pas bien cet organisme, son fonctionnement, ses missions, la manière dont on y adhère… Chez Adjan, nous accompagnons les clubs dans toutes leurs démarches administratives. Nous avons en interne une équipe dédiée à ce type d’opérations » rassure Adrien Jannel.

En savoir plus sur l’Afdas, opérateur de compétences (OPCO) des secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement : 👉 https://www.afdas.com/connaitre/missions-et-organisation

Enfin, les formations délivrées par Adjan Business School ne concernent pas uniquement les étudiants. Les professionnels en CDI de moins de 30 ans peuvent également bénéficier du cursus sous le contrat de CDI alternant. Un contrat qui est également éligible à l’aide de l’Etat et bénéficie d’un allègement des cotisations. « Grâce aux mécanismes d’allègement, le salarié bénéficie d’un salaire net revu à la hausse durant sa période d’alternance » explique Adrien Jannel. Un dispositif qui est alors bénéfique à l’employeur et au salarié qui bénéficiera d’un diplôme supplémentaire à l’issue de sa formation.

En savoir plus sur le CDI alternant : 👉 https://www.adjan.fr/2021/11/17/le-cdi-alternant-cest-quoi/

Vers une délocalisation d’Adjan Business School directement dans les clubs ?

Le modèle proposé par Adjan Business School a donné envie à certains clubs d’aller encore plus loin dans la collaboration. C’est le cas par exemple du CS Sedan-Ardennes qui a décidé d’accueillir une promotion entière d’Adjan en cette saison 2021-22. 14 apprentis ont ainsi rejoint les rangs du CSSA pour dynamiser la politique commerciale du club ardennais. Tout en suivant les cours directement au cœur des installations de la formation de National.

« Grâce à Adjan, nous avons la compétence pour aller chercher de manière chirurgicale des partenaires dans nos domaines de prédilection » Marc Dubois – Président – CS Sedan Ardennes

« Ce mode de fonctionnement permet d’assurer l’essentiel des cours en présentiel. Nos intervenants se déplacent directement à Sedan pour assurer les sessions. Et nous pouvons adapter le programme en fonction des problématiques du club. On fait du sur-mesure et c’est extrêmement intéressant pour tous les acteurs impliqués dans le projet. Ce modèle permet ainsi à un club de réinternaliser d’importantes compétences sans prendre de gros risques financiers. Et il pourra conserver les meilleurs éléments dans ses effectifs à la fin de la formation » indique ainsi Adrien Jannel.

Promotion Adjan Business School accueillie à Sedan

Du côté de la direction du CSSA, on est ravis des premiers résultats obtenus. « Travailler aux côtés d’Adjan a enclenché une nouvelle dynamique. Nous sommes parvenus à attirer des partenaires de dimension régionale voire nationale que nous n’aurions pas accroché sans l’appui d’Adjan. Par exemple, le laboratoire Microequilibre ou encore la Mutuelle Just ont dernièrement rejoint notre réseau de partenaires. Ce sont des partenariats qui s’inscrivent parfaitement dans notre modèle de développement global articulé autour d’un projet transversal de sport-santé. Grâce à Adjan, nous avons la compétence pour aller chercher de manière chirurgicale des partenaires dans nos domaines de prédilection » nous indique Marc Dubois, Président du CSSA.

Ce modèle sera-t-il pérennisé en cas de retour du club ardennais dans le football professionnel français ? « Le CSSA est en quelque sorte considéré comme un laboratoire d’expérimentation par Adjan. Remonter rapidement en Ligue 2 validerait totalement le modèle. Et cela nous offrirait encore plus d’opportunités pour conclure des accords commerciaux via ce mode de fonctionnement » ajoute Marc Dubois. Adrien Jannel abonde en ce sens en nous indiquant qu’il est actuellement en discussion avec plusieurs clubs de National 3, de National mais aussi de Ligue 1 pour répliquer un tel modèle. A suivre…

Cet article a été rédigé par la rédaction d’Ecofoot dans le cadre d’un partenariat rémunéré avec Adjan Business School

Vous êtes dirigeant d’une structure sportive et vous souhaitez intégrer des alternants d’Adjan dans votre organisation ? Vous êtes étudiant et à la recherche d’une formation ? N’hésitez pas à prendre contact avec les équipes d’Adjan Business School ! La date de la prochaine rentrée est fixée au 21 février 2022. 60 offres d’alternance sont déjà à pourvoir !

Adjan, le centre de formation des growth hackers du sport-business